Le gameplay de Microsoft Flight Simulator apparaît et semble fantastique

L’un des jeux qui attire l’attention des amateurs de simulateurs d’aviation est Microsoft Flight Simulator. Bien que nous ayons déjà vu la progression du jeu grâce à plusieurs vidéos des développeurs, un gameplay étendu comme celui qui vient de paraître en ligne et qui montre la grande qualité du titre n’a jamais été partagé.

La paire de vidéos était en charge de l’utilisateur YouTube Jose Carlos. En eux, vous pouvez voir le joueur tester le titre dans son état pré-Alpha, auquel seuls certains utilisateurs avaient accès.

Les premières secondes de la première vidéo sont consacrées au décollage de l’avion. Quelques minutes plus tard, le pilote avait déjà pris suffisamment de hauteur pour effectuer des manœuvres plus élaborées. Dans cette vidéo, vous pouvez également voir la haute qualité de la cabine et les différents contrôleurs et indicateurs du panneau de pilotage, qui, comme dans la vie réelle, modifient le comportement de l’avion. Comme vous pouvez le voir, il est possible de vérifier ce qui se passe sur le vol du point de vue de la première personne, ainsi que d’un point extérieur de l’avion, ce qui est tout simplement génial, car de cette façon, vous pouvez apprécier les paysages et la grande taille de le bateau

Dans la deuxième vidéo, vous pouvez voir un autre voyage avec un modèle d’avion différent. Le temps est également différent, car il a fallu traverser une forte tempête qui a provoqué des turbulences et a rendu le voyage caractérisé par un éclairage fantastique des rayons et du verre éclaboussé d’eau.

On ne vous en dit pas plus et on vous laisse avec les vidéos ci-dessous.

Maintenant que vous avez vu le gameplay, dites-nous, que pensez-vous du statut de Microsoft Flight Simulator? Êtes-vous impatient de l’essayer? Qu’avez-vous trouvé le plus fascinant? Partagez votre opinion dans les commentaires.

Si ce que vous avez vu vous a laissé très excité et que vous souhaitez voir de près et travailler qu’Asobo Studio a fait pour faire de ce simulateur une réalité, nous vous invitons à regarder cette vidéo, qui se concentre sur la représentation des stands. Si vous pensez que les effets météorologiques étaient les plus fascinants, alors vous ne voudrez pas manquer cette autre vidéo. D’autre part, l’étude s’intéresse à combiner ce titre avec la réalité virtuelle et pense même à des mesures techniques qui rendraient possible une adaptation, mais sachez qu’il n’y a pas de version VR confirmée.

Microsoft Flight Simulator fera ses débuts à un moment donné en 2020 exclusivement pour Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.