Le gameplay étendu de Fallout 76 Wastelanders montre les factions, les choix de dialogue et plus encore

Bethesda a révélé une tonne de nouveaux détails sur la prochaine mise à jour de Fallout 76 Wastelanders.

Dans le cadre des Bethesda Game Days, le développeur a organisé un débat sur les prochaines Fallout 76 Mise à jour des Wastelanders, prévue pour le 7 avril. Wasterlanders apporte des PNJ au jeu pour la première fois, avec une nouvelle histoire et de nouveaux emplacements.

Tout d’abord, le contenu Wastelanders sera disponible pour tous les joueurs, quel que soit leur niveau de personnage. Il est également conçu pour que les joueurs en solo puissent facilement intervenir comme ils le pourraient dans d’autres jeux Fallout. L’histoire se déroule un an après le début de l’histoire principale de Fallout 76.

Les deux principales factions en jeu sont les Settlers et les Raiders. Chaque faction réside dans une nouvelle zone, et ces endroits seront l’endroit où vous irez pour ramasser des quêtes et échanger – les trucs habituels de Fallout. Vous trouverez également d’autres PNJ qui parcourent le monde du jeu, dont certains que vous pouvez recruter. Les PNJ recrutés retourneront dans votre CAMP pour le défendre et vous envoyer en quête.

Afin de maintenir l’expérience d’histoire attendue, Fallout 76 vous placera automatiquement, ainsi que toute personne de votre groupe, dans une instance lors de l’entrée dans ces lieux.

Seul ce groupe apparaîtrait lors d’une conversation avec des PNJ, et l’état des différents endroits eux-mêmes est contrôlé par Bethesda, et ne change que lorsque vous faites certains choix ou dans le cadre d’événements d’histoire.

Vous pourrez visiter et parler avec des représentants des deux factions, et vous pouvez essentiellement jouer des deux côtés. Votre choix d’aider l’un ou l’autre d’entre eux se manifestera dans un nouveau système de réputation, et apportera évidemment des changements au monde lui-même pour les décisions les plus importantes.

Regardez le gameplay ci-dessus pour un aperçu du nouveau système de dialogue et plus encore. Wastelanders arrive le 7 avril avec la version Steam du jeu.

