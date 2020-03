Le gars qui a fondé Pets.com a payé 360 000 $ pour ce très rare prototype de CD-ROM Nintendo PlayStation Super NES

Par Emily Gera,

Dimanche 8 mars 2020 18:02 GMT

Le fondateur de Pets.com a été révélé comme le gagnant des enchères pour ce rare prototype de Nintendo PlayStation.

Greg McLemore, qui a fondé le site pour animaux de compagnie dans les années 90 avant son rachat par Amazon, a payé la somme considérable de 360 ​​000 $ pour posséder un prototype de console Nintendo PlayStation extrêmement rare.

“Je souhaite partager ma passion pour le jeu”, a déclaré McLemore dans une interview accordée à Forbes aujourd’hui. «L’un de mes domaines d’intérêt est l’évolution du jeu, y compris comment les jeux d’arcade antérieurs ont inspiré les jeux vidéo et comment les premiers jeux vidéo ont influencé l’innovation ultérieure. Je crois que la Nintendo PlayStation s’intègre bien dans cette optique. »

«Je cherche à ne pas faire enterrer cette machine quelque part dans un placard», dit-il à propos de son achat. McLemore, qui gère maintenant une encyclopédie de jeux en ligne appelée Arcade Museum, veut maintenant prendre sa collection de plus de 800 systèmes à pièces et ses souvenirs de jeux pour construire un musée permanent.

Amazon a acheté une participation de 50% dans Pets.com en 1999, avant la fermeture du site un an plus tard dans l’éclatement de la bulle Internet.

Développé dans un effort conjoint de Sony et Nintendo vers 1992, ce fut le dernier prototype restant des 200 prétendus créés – Les autres ont été perdus ou détruits. Le prototype comprend une fente pour les jeux Super Famicom et Super Nintendo et un lecteur de CD-ROM qui était destiné à lire des disques. Bien que le lecteur ne fonctionnait pas lors de sa découverte en 2009, il a été réparé et peut lire des disques de musique.

Beaucoup s’attendaient à ce que l’appareil se vende un peu plus, d’autant plus que le propriétaire s’est vu offrir 1,2 million de dollars à un moment donné.

