Le GDC 2020 a été repensé et reçoit de nouvelles dates pour le mois d’août

L’événement qui rassemble les développeurs de jeux vidéo se poursuit et est promu avec un nouveau nom et un nouveau format: GDC Summer 2020.

Contrairement à l’E3 2020 qui a été annulé, leGDCa annoncé qu’il était reporté jusqu’à nouvel ordre. Aujourd’hui, lenouveaux plansque l’organisation a pour l’événement qui rassemble les développeurs de jeux vidéo.

GDC Summer 2020 est un événement plus court et moins structuré que celui qui aura lieu cette semaine.Sous le nouveau nom deGDC été 2020, cette foire n’est pas destinée à remplacer l’année prochaine et c’est unévénement beaucoup plus court—Trois jours au lieu d’une semaine — et moins structurés que celui qui devait avoir lieu cette semaine. Le lieu où il se tiendra sera le même, leMoscone Centerde la ville deSan Franciscoet les nouvelles dates datent du4-6 août 2020.

Les billets pour assister à l’exposition varient de 99 $ à 599 $, avec des options pour entrer dans la foire et l’accès à des conférences dont le prix varie en fonction de la fréquentation avec laquelle ils sont achetés; Les détails peuvent être trouvés sur le site officiel de GDC.

Rappelons que bien que le GDC 2020 ait été reporté, de nombreuses conférences ont été diffusées en ligne, même PlayStation a décidé de diffuser également un entretien avec Mark Cerny sur l’architecture PS5 qui devait initialement être présentée lors de cet événement. Une autre des activités organisées cette semaine a été les GDC Awards 2020, dans lesquels Untitled Goose Game a remporté le prix maximum et Control a obtenu le plus grand nombre de prix.

En savoir plus sur: GDC 2020 et GDC Summer 2020.

.