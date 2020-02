Le GDC 2020 est reporté jusqu’à la fin de l’été à cause du coronavirus

En raison des préoccupations croissantes autour du coronavirus dans le monde, ce fut une question de temps pour les organisateurs de la Game Developers Conference de prendre une décision importante pour prévenir les infections. L’agence a finalement annoncé, par une déclaration partagée sur son site Internet, que L’édition 2020 n’aura pas lieu du 16 au 18 mars, comme initialement prévu.

Ils chercheront une nouvelle date sur le calendrier, en particulier fin de l’été. Bien sûr, il doit y avoir les bonnes conditions pour avancer à ce moment-là, sinon il sera sûrement annulé définitivement. “Après une consultation étroite avec nos partenaires de l’industrie et la communauté du développement de jeux vidéo dans le monde, nous avons pris la décision difficile de reporter le GDC de mars”, ont-ils déclaré.

Après avoir passé une année entière à préparer le salon avec nos conseillers, conférenciers, exposants et partenaires de l’événement, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pouvoir le recevoir pour le moment. Nous prévoyons d’organiser un événement GDC plus tard dans l’été. Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partager plus d’informations sur nos plans dans les semaines à venir.

Qu’arrivera-t-il aux personnes qui ont acheté des billets? Heureusement le GDC effectuera des remboursements, bien que pour l’instant ils n’aient pas précisé à quel moment ni de quelle manière ils le feront. Cependant, de nombreux développeurs seront confrontés à une situation plus délicate après avoir dépensé pour les visas, les voyages en avion et l’hébergement. Rester dans la région de la Silicon Valley n’est pas bon marché.

Bien que les organisateurs aient mis plusieurs jours à analyser la situation, il était trop évident que l’événement avait perdu tout intérêt après le départ de sociétés importantes comme Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox), Amazon Game Studios, Facebook (Oculus), Electronic Arts, Epic Games, Kojima Productions et Unity, qui ont démarré le navire la semaine précédente. Tous ont convenu que la priorité était la santé de leurs employés et assistants.

Le GDC est généralement le premier événement majeur du jeu vidéo de l’année. L’édition 2020 avait suscité de plus grandes attentes car nous étions dans l’année du lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X. Ce fut une excellente occasion de montrer les avancées techniques, tant matérielles que logicielles, qui nous attendent dans la prochaine génération . Si la situation des coronavirus reste grave, nous ne doutons pas que L’E3 2020 risque également d’être annulé.

