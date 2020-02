le GDC 2020 est reporté par le coronavirus

La nouvelle survient après plusieurs annulations, notamment celles de Microsoft et d’Epic Games.

Il a été vu venir. Après des jours d’annulation de plusieurs participants et une déclaration d’urgence dans la ville de San Francisco,les organisateurs de la Game Developers Conference(Du 16 au 20 mars) a annoncé, tard ce vendredi, que l’édition 2020 de l’événement développeur devra être reportée, en conséquence directe de la crise sanitaire causée par le virus COVID-19, également connu sous le nom de coronavirus.L’idée serait de déplacer le GDC à l’été.

Les annulations s’accumulent depuis des semaines, mais il semble que le départ de Microsoft, Epic Games et Unity dans les dernières heures soit la goutte qui a renversé le verre pour un événement qui allait se poursuivre, malgré l’urgence déclarée à San Francisco au début de cette semaine.

Dans un document joint, les organisateurs ont précisé qu’il y aura des remboursements et que certaines des présentations programmées pourraient être distribuées en ligne ou sur vidéo si leurs protagonistes y consentent.

Nous nous sentons vraiment bouleversés et déçus“Après avoir consulté nos partenaires dans leindustrie du développement de jeux vidéoet la communauté du monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la conférence des développeurs de jeux de mars “, explique le communiqué.” Après avoir investi l’année dernière dans la préparation du salon avec des réunions du conseil d’administration, des présentateurs, des exposants et des partenaires Nous nous sentons vraiment bouleversés et déçus de ne pas pouvoir être vos hôtes cette fois. “

L’événement devait avoir lieu entre le lundi 16 mars et le vendredi 20 du même mois et n’est pas le seul touché par la crise, carPAX East, qui se tiendra ce week-end à Boston, a également subi des frais d’annulation, tandis que la chaîne de production d’articles tels que les lunettes Valve Index, le périphérique Nintendo Ring Fit Adventure ou la version de The Outer Worlds for Switch a également été affectée par la paralysie économique en Chine, pays où le premier foyer de la maladie est apparu.

La Game Developers Conference est un événement pour les concepteurs de jeux vidéo qui est né en 1988 à San José, en Californie, mais qui se tient depuis plusieurs années au Moscone Center de San Francisco et, dans ce cadre, les Game Developers Choice Awards sont également remis. , qui jouera en live sur Twitch pendant la semaine d’origine.

En savoir plus sur: GDC 2020.

.