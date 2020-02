Le GDC 2020 se déroule toujours malgré les problèmes de coronavirus

27 février 2020-10: 36

Le salon commercial de San Francisco, la Game Developers Conference (GDC), se déroule toujours malgré le fait que la ville ait appelé à l’état d’urgence suite à l’épidémie de coronavirus.

Dans une lettre aux participants à l’événement, le président et chef de la direction de la San Francisco Travel Association, Joe D’Alessandro, a écrit qu’il n’y avait pas encore de cas de coronavirus dans la ville et qu’il y avait un faible risque pour le grand public. L’organisation a déclaré que l’état d’urgence appelé le 25 février par le maire de London Breed était une mesure préparatoire qui permet davantage de ressources si l’épidémie frappait San Francisco.

“[San Francisco Department of Health] recommande à tout le monde de pratiquer la prévention de bon sens, comme le lavage fréquent des mains afin de prévenir la maladie “, a écrit D’Alessandro.” Si vous êtes malade, restez à la maison et n’assistez pas au travail, à l’école ou aux conférences. “

Des entreprises comme PlayStation, Facebook et Electronic Arts se sont déjà retirées de GDC 2020 en raison de préoccupations concernant le coronavirus. Le virus a également eu un impact sur la production du casque Index VR de Valve, tandis que Blizzard a annulé les matchs d’eSports Overwatch en Chine.

