Le gouvernement américain loue les joueurs et prend l’exemple contre le coronavirus

Ces dernières années, certaines autorités, comme celles des États-Unis, ont indiqué que les jeux vidéo étaient la cause de certains des maux sociaux qui font le plus de bruit dans les médias, en particulier la violence. Les études allaient et venaient, ainsi que les opinions et les débats, mais la signalisation contre cette activité se poursuivait. Maintenant, dans le contexte de l’urgence du coronavirus, la perception a changé et même la Maison Blanche a félicité les joueurs, leurs compétences en contrôle et tout ce qu’ils ont appris et mis en pratique grâce aux jeux vidéo.

Les États-Unis font appel à la préférence d’une génération pour les jeux vidéo

Alors que certains pays du monde luttent dans la lutte contre le coronavirus, les autorités attendent des rapports récents et aujourd’hui, des membres du gouvernement américain ont évoqué les cas dans lesquels la maladie a gravement affecté la santé des jeunes, même lorsque pense que la population à risque est constituée de bébés, d’enfants et de plus de 60 ans. À cet égard, la Dre Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus à la Maison Blanche, a appelé les jeunes, en particulier ceux connus sous le nom de génération du millénaire, à prendre soin d’eux-mêmes de la meilleure façon possible.

C’est alors que le Dr Birx a fait référence aux jeux vidéo, peut-être comme stratégie pour atteindre ce segment de la population: “J’appelle cette génération, qui fait partie de ce groupe qui nous a apporté l’innovation grâce à toute sa capacité à regardez dans tous les coins et avancez rapidement dans les jeux vidéo. J’ai toujours été niveau par niveau, je ne savais pas que vous pouviez passer du niveau 3 au niveau 7. C’est ce qu’ils nous ont appris, ils recherchent des choses que nous ne voyons pas. être en bonne santé. “

Bien que le discours semble un peu étrange, il semble que la perception des autorités américaines à l’égard des jeux vidéo change, au moins momentanément, et ce n’est pas moins parce que, compte tenu des mesures de confinement, cette activité a été la plus recommandée pour sortir et s’amuser.

