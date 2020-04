Le gouvernement britannique s’associe à Candy Crush Saga pour lutter contre le coronavirus

Par Emily Gera,

Lundi 6 avril 2020 21:06 GMT

Le gouvernement britannique a annoncé son partenariat avec des développeurs de jeux britanniques pour aider à diffuser l’instruction de rester à la maison, alors que les pays continuent de travailler pour aplatir la courbe de COVID-19.

«Restez à la maison, sauvez des vies». C’est le message qui apparaît maintenant dans Candy Crush Saga, Dirt Rally 2.0, Sniper Elite 4 et Farm Heroes, entre autres.

Le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports cherche de nouvelles façons de rappeler aux gens de rester à la maison et d’éviter les déplacements inutiles à l’extérieur – un exercice qui devrait réduire la propagation de la maladie et alléger ainsi le fardeau du National Health Service .

Parmi ceux qui participent à l’effort, citons l’éditeur Activision Blizzard King, qui insère le message «Restez à la maison» dans tous ses jeux mobiles, y compris Candy Crush Saga. L’entreprise a également fait don de plus de 230 espaces d’affichage numérique à Londres pour aider à diffuser le message.

Les développeurs de jeux Rebellion et Codemasters incluront également les messages de santé publique dans leur liste de jeux. Pour Rebellion, cela signifie Sniper Elite, Strange Brigade et des bandes dessinées comme 2000 AD. Pour Codemasters, cela signifie Dirt Rally 2.0.

“Il est absolument vital que nous suivions tous les simples conseils du gouvernement pour rester à la maison, protéger le NHS et sauver des vies”, a déclaré le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden. “Je suis ravi de voir la brillante industrie britannique des jeux vidéo se renforcer pour renforcer fortement ce message aux joueurs du Royaume-Uni.”

