Le gouvernement californien intervient dans une action en justice contre Riot pour discrimination sexuelle

L’État de Californie est intervenu dans une action en justice contre le fabricant de League of Legends Riot Games par d’anciens employés alléguant de la discrimination sexuelle et du harcèlement sexuel.

C’est selon le LA Times, qui rapporte que le gouvernement de l’État estime que le règlement préliminaire auquel les deux parties sont parvenues – 10 millions de dollars aux anciens employés – était loin d’être suffisant. L’État de Californie estime que 400 millions de dollars sont un chiffre plus approprié.

“Nous sommes particulièrement consternés que le dépôt minimise et ignore les efforts que nous avons déployés en matière de diversité, d’inclusion et de culture au cours des 18 derniers mois”, a déclaré Riot dans un communiqué au journal politique américain The Hill.

«L’entente de règlement comprend une longue liste des dizaines d’initiatives et de changements importants que nous avons apportés, y compris des mises à jour de nos politiques, en réponse à [games website] Le reportage de Kotaku et le recours collectif. Nous pensons que ces initiatives démontrent un réel engagement en faveur d’un changement réel qui va bien au-delà de ce que la plupart des entreprises auraient fait dans une situation similaire. »

Cela fait suite à un exposé accablant de Kotaku sur la culture de travail de Riot, le fabricant de League of Legends disant qu’il travaille dur pour changer ses problèmes internes.