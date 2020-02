Le gouvernement espagnol déclare la guerre aux boîtes à boutons, qu’il définit comme “un système pervers”

Les soi-disant «boîtes à butin» sont un élément de hasard de plus en plus courant dans les jeux vidéo.

C’est déjà officiel. Le ministre de la consommationAlberto Garzna confirmé ce matin quele gouvernement espagnol réglementera les boîtes à boutons, également appelés boîtes à butin, dans les jeux vidéo. Alors que nous progressions il y a deux semaines, l’agence gouvernementale actuelle a l’intention de légiférer sur cette question afin de réglementer une pratique qui est déjà courante dans l’industrie.

“Nous avons signalé queNous réglementerons les «boîtes à butin» dans les jeux vidéo“, a commenté le ministre Alberto Garzn sur Twitter”, un système pervers qui encourage le jeu impulsif et peut stimulerdes comportements tels que le ludopata, en particulier chez les mineurs“Du ministère de la Consommation ils soulignent que les cases de bouton” favorisent une consommation impulsive et compulsive du jeu “qui est parfois” destiné aux mineurs “.

Si quelqu’un ne les connaissait pas, les boîtes à boutons, communément appelées boîtes à butin, sontpackages avec des récompenses aléatoiresqui peut être acquis dans les jeux,parfois en échange d’argent réel. Comme le contenu est aléatoire, il y a ceux qui préconisent de les considérer comme un jeu de hasard. Celui qui, compte tenu de sa mise en œuvre dans les jeux,Il est facile d’accès pour les joueurs mineurs, quelque chose qui a grandement affecté le ministère de la Consommation.

Ainsi, et avec la confirmation du ministre Garzn,le nouveau plan complet de régulation du jeuprendra également en compte le hasard dans les jeux vidéo, et plus particulièrementles boîtes à boutonsqui sont déjà au centre de l’attention de pays comme le Royaume-Uni, la Belgique ou les États-Unis. Nous avons encore besoin de détails plus précis sur cette législation, comme comment affecter les futurs titres et ceux qui opèrent déjà sur le territoire, mais nous serons conscients de leurs progrès.

