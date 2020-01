Le grand absent de l’Oscar 2020

Les nominations aux Oscars étaient aussi prévisibles que légèrement décevantes: malgré l’ouverture de la porte à plusieurs genres, généralement limités ou ignorés pendant la saison des récompenses, plusieurs des films les plus intéressants de l’année passé étaient les grands absents dans les listes de nominés.

Et tandis que les paris sûrs comme The Irishman of Scorsese et Once Upon a Time in Hollywood of Tarantino ont rempli toutes les prédictions, des productions telles que Uncut Gems des frères Safdie – et qui ont reçu un ensemble de bonnes critiques au cours des derniers mois – n’ont reçu aucune nomination. Dans les grandes catégories.

Pourquoi certains films sont-ils rejetés parmi les électeurs de l’Académie? Passons en revue les principales absences dans les listes.

Uncut Gems (frères Safdie) et la dureté de la réalité

Qu’est-ce qui a affecté une éventuelle nomination pour le meilleur film et le meilleur acteur principal pour l’un des films les plus intéressants de l’année dernière? L’académie ne l’a pas ignoré et a également oublié que Adam Sandler avait fait une bonne tournée pendant la saison des récompenses, atteignant plusieurs nominations parmi les prix les plus importants.

On dit que cela pourrait avoir affecté sa date de sortie (décembre 2020), car cela a été l’un des Saisons de récompenses les plus courtes de la dernière décennie. Même ainsi, le ton sombre, pessimiste et réaliste de son argument, c’était peut-être trop pour les membres de l’Académie, après avoir encombré le Joker controversé avec onze nominations.

The Farewell de Lúlu Wang: l’histoire des petites grandes choses

Il est déconcertant qu’un drame extraordinaire, plein de performances intuitives et sensibles, n’ait pas été inclus dans le tableau des nominations au moins pour les meilleurs acteurs et actrices. Le Farawell s’est distingué au cours de l’année 2019 pour sa combinaison mélancolique de drame et de poétique de déracinement, mais pour une raison quelconque, il n’a pas attiré l’attention de l’Académie des guildes d’électeurs.

Même la gagnante du Golden Globe, Awkwafina, a également été ignorée malgré le fait que plusieurs médias spécialisés ont inclus sa performance sensible comme l’une des meilleures de l’année.

Le dernier homme noir à San Francisco par Joe Talbot: la voix de la conscience

La grande gagnante du Sundance Film Festival – dans lequel elle s’est distinguée par son scénario et sa chorale – a été non seulement ignorée par les Academy Awards, mais par les autres grands prix de la saison.

Avec un air expérimental, profondément humain et singulier, le leadership de Talbot méritait une nomination dans une année où la notion de nature humaine et ses grandes questions existentielles, est à nouveau dans l’arène des prix les plus importants. La performance magistrale de Jonathan Majors a également été ignorée, incroyable dans un rôle de contenu, dur et incroyablement humain.

Diane de Kent Jones: bonté anonyme et mystérieuse

Le film a été un succès au Tribeca Film Festival 2019 et parmi les nominations pour le Independent Spirit Film Award, qui comprenait une nomination de la meilleure actrice pour Mary Kay Place.

Mais apparemment, le ton intime, tranquille et douloureusement humain de ce drame intéressant qui analyse le fait du bien contemporain, n’a pas suffi pour obtenir la reconnaissance de l’Académie.

Hustlers of Lorene Scafaria: un drame dur de femmes dures

Un autre film réalisé par une femme qui n’a pas seulement été ignorée par l’Oscar: son casting extraordinaire, qui met en valeur la performance solide et surprenante de Jennifer Lopez, a été ignorée et également snobée en ne recevant pas une seule nomination, cependant, pour faire une bonne tournée pendant la saison des récompenses.

Bien que Lopez ait remporté des nominations aux Golden Globes, Critics Choice Awards et Screen Actors Guild Awards, l’actrice a été snobée par les électeurs des Oscars, ce qui est une autre critique majeure dans une édition qui commence déjà à être marquée comme «So blanc ».

Robert Jewell de Clint Eastwood et les grands dilemmes américains

Entouré de controverses et surtout, attaqué par son ton dur et critique à la société américaine, le film du réalisateur chevronné n’a pas reçu une seule nomination sur les listes des Oscars et s’est à peine démarqué lors de la saison des récompenses. Cela, malgré sa cinématographie extraordinaire et une direction sobre et intelligente et, surtout, la capacité d’Eastwood à capter l’esprit américain sur toutes sortes de sujets controversés.

Booksmart d’Olivia Wilde: la nouvelle génération dans le monde du cinéma

Non seulement il a été ignoré: Booksmart a été dédaigné dans la catégorie des “films pour filles” alors qu’en réalité c’est une comédie appelée à devenir un classique instantané. Une autre grande déception de l’Académie vis-à-vis des productions dirigées et jouées par des femmes, montre clairement que c’était l’année où les syndicats d’électeurs ont non seulement négligé une nouvelle perception du cinéma depuis son origine, mais aussi sa valeur à long terme. .

Très probablement, le style révolutionnaire, intelligent et audacieux de Booksmart survit à l’oubli, malgré le dédain de l’Académie.

Midsommar d’Ari Aster et le dédain pour le cinéma de genre

Midsommar (2019), l’une des cassettes de révélation de cette année.

Ce n’est pas la première fois qu’Aster est ignoré dans les prix de la grande saison: son magnifique cousin d’opéra Héréditaire non seulement il a été complètement ignoré lors de la saison des récompenses 2017 mais la performance extraordinaire de Toni Colette, n’a été inclus dans aucune des listes de candidats.

Il est surprenant que Midsommar n’ait pas reçu au moins une mention dans le domaine de la photographie ou de la cinématographie, mais apparemment, l’Académie continuer à ignorer chaque fois que vous pouvez non seulement au cinéma de genre, mais en particulier, à la terreur.

Us de Jordan Peele: doublement oublié

Non seulement c’était l’un des scripts les plus audacieux de l’année, mais Lupita Nyong’o a réalisé une performance incroyable qui aurait dû lui valoir une nomination pour la meilleure actrice. Cependant, l’Académie a ignoré à la fois et a précisé que malgré la lente évolution dans certains domaines et propositions d’inscription, n’est pas encore ouvert aux œuvres d’auteur de taille considérable. Ou du moins, cette année ne l’est pas.

Portrait d’une dame en feu par Céline Sciamma: le pur pouvoir féminin

Un autre des grands films réalisés par des femmes complètement oubliés par l’Académie, bien qu’en réalité, plus que “oublier” le film Sciamma (acclamé en plusieurs étapes et listes spécialisées comme l’un des meilleurs de l’année), est bien plus qu’un Petite curiosité cinématographique.

Avec un scénario puissant et une mise en scène impeccable, le film devait dépasser les limites du cinéma «étranger» pour être célébré sur les grandes scènes. Mais pour l’instant, il doit se conformer à sa qualité de petite curiosité cinématographique.

The Nightingale de Jennifer Kent: la peur du viscéral

Considéré comme l’un des films les plus troublants de 2019 et surtout, l’un des scripts les plus forts de l’année, il est inhabituel de voir la façon dont le film de Kent a été ignoré à toutes les étapes et listes de prix.

Il est encore plus regrettable que l’actrice Aisling Franciosi n’ait pas reçu une seule nomination après avoir joué une femme en quête de vengeance après le meurtre brutal de son mari et de son fils. La caméra de Kent suit de manière obsessionnelle la tragédie du personnage et c’est le visage de Franciosi qui apparaît à l’écran, comme une image déchirante et dure de la peur et de la dévastation morale.

Une vie cachée de Terrence Malick: une beauté discrète

Il était prévu que le retour sur grand écran du réalisateur Terrence Malick aurait un voyage plus prolifique à travers la saison des prix, mais apparemment le drame historique à fort contenu politiquenon seulement il n’a pas été étonné, mais il n’a pas non plus suscité l’intérêt minimum pour les électeurs de l’Académie.

Avec l’un des scripts les plus curieux et étranges de l’année, le film n’a pas réussi à captiver les membres des guildes de la Mecque du cinéma malgré son triomphe précoce à Cannes et a été pratiquement ignoré depuis sa première.

Le phare de Robert Eggers: la beauté du terrifiant

Bien qu’il ne soit plus surprenant que l’Académie dédaigne les films d’horreur, elle a surpris l’absence de Willem Dafoe et Robert Pattinson Parmi les nominations du meilleur acteur principal et cast, respectivement, et peut-être un en tant que réalisateur pour Eggers.

Cependant, cet étrange thriller d’horreur a été dédaigné peut-être à cause de son scénario angoissant et de ses moments incompressibles et de sa version très dure de la mythologie de la peur que le réalisateur a capturée à l’écran.

Dolemite Is My Name de Craig Brewer: la porte ouverte à l’oubli

Le film avait tout pour faire partie des grands nominés de la soirée: un scénario bien structuré, une mise en scène brillante et, surtout, le retour d’Eddie Murphy à la comédie, un phénomène que les électeurs de l’Académie apprécient généralement surtout. .

Mais rien de tout cela n’était suffisant, de sorte que le film avait plus de pertinence dans la liste des catégories les plus importantes. Pour Eddie Murphy, c’est une autre occasion manquée de redonner de la luminosité à sa carrière, et pour Brewer la possibilité de développer une nouvelle version sur le cinéma de l’auteur avec une touche excentrique, si inhabituelle sur grand et petit écran.

Rocketman de Dexter Fletcher: une super chanson sans public

Taron Egerton comme Elton John dans Rocketman de Paramount Pictures.

Il y a deux ans, Bohemian Rhapsody de Bryan Singer a reçu des critiques mitigées et, même ainsi, a été favorisé par les nominations les plus importantes, dont il a obtenu le meilleur acteur principal pour Rami Malek pour son interprétation de Freddie Mercury.

Dexter Fletcher aspirait à répéter l’exploit avec l’extraordinaire biopic d’Elton John, qui avait tout non seulement pour éblouir les électeurs mais aussi, pour obtenir une place d’honneur parmi les grandes comédies musicales de la dernière décennie. Ni l’un ni l’autre ne s’est produit: lle film a été méprisé assez sensiblement dans les électeurs de l’Académie, bien que Taron Eggerton ait remporté le Golden Globe du meilleur acteur le 5 janvier dernier. Est-ce que la manière insouciante dont Dexter a montré l’influence de l’orientation sexuelle du chanteur?

Judy de Rupert Goold: dans la solitude de la scène

Un autre grand biopic qui a manqué de nominations, au-delà de celui de son actrice principale Renée Zellweger pour son extraordinaire caractérisation de la chanteuse Judy Garland. Mais malgré cela, il est notoire que le film n’a pas seulement surpris, mais a également été ignoré au milieu d’une année où l’offre de grandes biographies cinématographiques était rare, lorsqu’il n’est pas directement limité.

Atlantis de Mati Diop: une chute à mi-chemin

Le film a marqué l’histoire au Festival de Cannes l’année dernière en devenant le premier film réalisé par une Africaine à entrer en compétition. Le film a finalement remporté le Grand Prix et augmenté vos chances d’être pris en considération lors de la saison des récompenses grâce au soutien et au parrainage de Netflix.

Mais au final, tous les efforts ont été insuffisants et le film est devenu une merveilleuse curiosité qui n’a pas éveillé l’intérêt des électeurs pour la saison des récompenses. Une occasion manquée de célébrer un nouveau type de cinéma et surtout, L’un des films les plus intelligents de l’année dernière.

Bien que l’Oscar des Oscars ait pris des mesures importantes pour élargir sa base d’électeurs et la diversité de ses membres, il est toujours clair que le conservatisme continue d’être une monnaie commune parmi les électeurs. Du malheureux manque de diversité parmi les nominés des différentes catégories, au fait que les films de les questions controversées ont été exclues des principales candidatures, il est clair que la Mecque du cinéma doit renouveler son paramètre vers un nouveau type de cinéma et, surtout, une nouvelle façon de comprendre le langage cinématographique.