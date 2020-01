Le Grand Prix Rustland de Crash Team Racing Nitro-Fueled commence le 16 janvier

Crash Team Racing Nitro-Fueled est sur le point de devenir fou Mad Max, à partir de cette semaine!

Activision et Beenox ont dévoilé le prochain événement du Grand Prix qui aura lieu du 16 janvier au 16 février 2020, intitulé «Rustland». En particulier, les joueurs pourront courir dans un nouveau cadre apocalyptique, tout en gagnant un nouveau personnage foiré avec plus d’options de personnalisation!

Découvrez la bande-annonce officielle ci-dessous, ainsi que quelques extraits de Gematsu:

Dépassez vos adversaires dans ce désert post-apocalyptique, où règne le chaos et seuls les coureurs les plus audacieux gagnent le butin! Débloquez de nouveaux skins et karts pour vous préparer à votre grondement à travers une nouvelle piste intense. De plus, remplissez votre jauge Nitro pour gagner un nouveau personnage monstrueux adapté au décor. Enfin, les fans pourraient reconnaître Crash tenant un trophée spécial ce Grand Prix. Pour célébrer la victoire du meilleur jeu de course aux Game Awards 2019, Crash montre son matériel nouvellement acquis sur l’écran titre du jeu.

Nouveau personnage: C’est vivant!! Et il est prêt à courir. Déverrouillez la plus grande erreur de Crash, Mega-Mix! Une combinaison ignoble mutant du Dr Neo Cortex, N. Gin, Tiny Tiger et Dingodile, ce personnage de l’histoire de Crash Bandicoot est fait sur mesure pour donner à la compétition les heebie-jeebies.

Nouvelle piste: Un avant-poste d’acier, de feu, de graffitis et de métaux lourds est tout ce qui reste dans le paysage aride. C’est Mega-Mix Mania, et c’est une piste qui ne manquera pas de mettre vos cheveux en valeur!

Nouveaux karts: Votre trajet est tout dans ce désert, alors assurez-vous qu’il est à la hauteur. Débloquez trois nouveaux karts cette saison pour amplifier les choses sur la piste.

Articles d’arrêt au stand: L’intimidation est la moitié de la bataille, alors préparez-vous avec les nouveaux éléments de personnalisation disponibles à débloquer dans ce Grand Prix! Adoptez un style punk industriel avec des skins, des peintures et des autocollants Rustland. Ensuite, étiquetez votre kart avec des décalcomanies et des roues de peinture en aérosol.

Champion Kart et Decal: Terminez dans les cinq pour cent des classements du Grand Prix et gagnez l’autocollant Signature Champion Kart et Rustland!

