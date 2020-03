Le graphique montre tous les métascores du jeu Nintendo Switch sur trois ans

La Nintendo Switch a maintenant un peu plus de trois ans, et au cours de cette période, nous avons eu droit à un très grand nombre de jeux. Certains ont été de vrais gagnants, comme Zelda: le souffle de la nature et Super Mario Odyssey, par exemple, alors que d’autres ont été … Enfin, un peu pantalons.

Bien sûr, l’une des nombreuses façons dont nous pouvons évaluer la qualité de ces jeux est par le biais de critiques – nous-mêmes inclus – et l’utilisateur de Reddit yuxbni76 a été en train de compiler de nombreuses données à partir du site d’agrégation de critiques, Metacritic. Le graphique ci-dessous trace le Metascore (la moyenne pondérée des jeux de récompenses Metacritic basée sur les critiques de points de vente bien connus) pour chaque jeu Switch admissible.

yuxbni76

Comme vous pouvez le voir, le score moyen attribué aux 1408 jeux Switch sur le site a été d’environ 70%, ce qui serait naturellement un 7 sur la politique de notation de la revue Nintendo Life. yuxbni76 a également fait tout son possible pour partager une liste des meilleurs et des pires jeux examinés pour la console:

Jeux de Switch les mieux notés

1) La légende de Zelda: le souffle de la nature – 97

1) Super Mario Odyssey – 97

3) Sous-titre – 93

3) Super Smash Bros.Ultimate – 93

3) Divinity: Original Sin II – Édition définitive – 93

6) Mario Kart 8 Deluxe – 92

6) Celeste – 92

6) Bayonetta 2 – 92

9) SteamWorld Heist: Ultimate Edition – 91

9) Sonic Mania Plus – 91

9) Shovel Knight: Treasure Trove – 91

9) Retro City Rampage DX – 91

9) À L’INTÉRIEUR – 91

9) Dragon Quest XI S: échos d’un âge insaisissable – 91

Jeux de commutateurs les plus mal évalués

1398) JCB Pioneer: Mars – 34

1398) Fantasy Hero: Unsigned Legacy – 34

1400) Poisoft Thud Card – 33

1400) En 1995 – 33

1402) Superola et les burgers perdus – 31

1403) ARK: Survival Evolved – 29

1404) Woodle Tree Adventures Deluxe – 28

1404) Tennis – 28

1404) Gênant – 28

1407) Ultra Off-Road 2019: Alaska – 24

1408) Vroom dans le ciel nocturne – 17

Il s’avère que notre très jolie critique de Vroom dans le ciel nocturne était légèrement généreuse. Sensationnel.

Fait intéressant, un graphique similaire produit pour tous les titres PS4 montre une moyenne presque identique:

yuxbni76

Diriez-vous que la qualité globale des jeux Switch a dépassé vos attentes, ou pensez-vous que l’eShop a trop de mauvais œufs? Partagez vos pensées avec nous ci-dessous.

.