Le groupe Chiptune Anamanaguchi partage ses idées sur son dernier album et Dream Smash Bros. Fighters – Feature

Presque tout le monde peut fredonner le thème NES original de Super Mario Bros., mais si vous leur demandiez dans quel genre de musique il appartenait, il ne saurait probablement pas quoi dire. Bien sûr, on pourrait simplement le décrire comme de la musique de jeu vidéo, mais il pourrait également être décrit comme un chiptune. Le mot chiptune est utilisé pour décrire un genre entier de musique qui est faite en utilisant les puces sonores trouvées dans le vieux matériel obsolète comme un original NDA ou Gameboy. Et si vous êtes familier avec le genre Chiptune, vous connaissez probablement aussi le groupe qui l’a aidé à devenir pionnier, Anamanaguchi.

Pour ceux qui sont dans le noir, Anamanaguchi est un groupe de pop / rock électronique de quatre pièces originaire de New York et de Los Angeles qui a trouvé ses racines dans le chiptune. Ils sortent de la musique en continu depuis 2006 et après lui avoir donné quelques années pour cuire au four, ils ont récemment sorti leur dernier album complet, [USA].

Nous avons eu la chance de discuter avec leurs membres Peter Burkman et Luke Silas de la création de l’album, de leurs racines en tant que groupe, et bien sûr, Super Smash Bros.Ultimate.

Nintendo Life: Qu’est-ce qui vous a poussé à faire de la musique et comment vous êtes-vous réunis en tant que groupe?

Peter: Chacun d’entre nous vient d’une famille qui a fait de la musique une grande partie de sa vie. Mon père m’a appris à jouer de la guitare et le père de ma mère était pianiste et chef d’orchestre – j’ai grandi en chantant chaque week-end à l’église et chaque semaine dans une école publique particulièrement bien financée. MTV et les jeux vidéo ont probablement aussi joué un rôle énorme, personnellement.

Luc: Mes deux parents sont des chanteurs, des pianistes et des auteurs-compositeurs qui ont introduit la musique dans ma vie depuis le tout début; J’ai essayé beaucoup d’instruments et j’ai trouvé le plus de plaisir à jouer de la batterie, ce qui a suscité un intérêt pour d’autres formes de percussions, et finalement à l’école de musique dans laquelle j’ai passé 4 ans!

J’ai passé beaucoup de temps à jouer à des jeux vidéo et j’ai trouvé un immense amour pour la palette sonore et les compositions de nombreux jeux. J’ai découvert chiptune en 2005, j’ai commencé à travailler avec des sons lo-bit en 2006 (la même année où j’ai découvert Anamanaguchi), je leur ai envoyé un message myspace fin 2007 leur demandant s’ils avaient besoin d’un nouveau batteur et j’ai officiellement rejoint le groupe quelques uns mois plus tard début 2008!

Nintendo Life: À l’époque, vous vous êtes en quelque sorte bâti un nom en superposant de vraies guitares et tambours sur des mélodies de chiptune numériques produites avec des systèmes rétro piratés. Nous comprenons que Mario Paint est tout à fait l’outil musical en lui-même (totalement une blague, mais sérieusement!) Mais vous en faites beaucoup plus avec le matériel que cela. Comment intégrez-vous un système de jeu dans votre processus d’écriture?

Peter: Avant, nous étions le seul groupe avec un ordinateur sur scène, et maintenant nous sommes le seul groupe avec des batteries et des guitares!

Pour nous récemment, il y a moins de puces sonores directes, mais incorporées dans des moments plus intentionnels. Mais toute la musique numérique est aussi «réelle», bien sûr. Ce qui rend chiptune spécial, c’est que le matériel sur lequel il est écrit est le matériel sur lequel il est exécuté … avec la puce audio, il n’y a pas de processus “d’émulation”; Je suppose que c’est ce que les gens veulent dire quand ils disent «réel». Une chanson commencera sur le logiciel ou la guitare, et ce sera un mix entre chaque partie. [USA] était surtout informatique, cependant.

L’utilisation de matériel peut vraiment aider à comprendre jusqu’où un élément peut aller et à apprendre à développer avec goût un travail autour d’un concept simple ou d’un point focal

Luc: Je dirais qu’à ce stade, les concepts présents dans l’écriture de musique à puce font plus partie de notre style que les sons eux-mêmes; écrire avec du matériel encourage beaucoup d’attention aux détails, un arrangement très délibéré, tirer le meilleur parti de très peu, trouver les sons ou moments spéciaux / cool et apprendre à les recréer parfaitement en contrôlant votre instrument, ou Game Boy, ou DAW, ou guitare, ou tout ce que vous finissez par faire du son. L’utilisation de matériel peut vraiment aider à comprendre jusqu’où un élément peut aller et à apprendre à développer avec goût un travail autour d’un concept simple ou d’un point focal. En fait, la nature très délibérée de faire de l’art de cette façon a beaucoup aidé à éclairer notre processus, en particulier dans la [USA].

Nintendo Life: vous venez de sortir votre dernier album, [USA], en octobre et c’est un trésor absolu du début à la fin. Vous travaillez sur ce sujet en coulisses depuis un certain temps, alors comment vous sentez-vous de l’avoir enfin dans la nature?

Peter: C’est vraiment excitant d’avoir [USA] en dehors. C’est comme si nous avions passé un certain temps à élever un enfant et qu’il sortait jusqu’au premier jour d’école, où nous aurons beaucoup moins de contrôle sur la façon dont il est façonné et ce que cela signifie.



Luc: Merci beaucoup!! Il est toujours surréaliste de pouvoir dire “il est sorti maintenant”, ne serait-ce qu’en raison de l’énorme période de temps dans laquelle il n’existait que dans notre cerveau, et dispersé sur quelques disques durs. C’est vraiment épanouissant de savoir que nous avons fait l’album que nous voulions, et que c’est en fait lol.

Nintendo Life: votre chanson, Sunset By Plane, correspond parfaitement à l’ambiance du morceau. Y a-t-il une histoire derrière la façon dont il a trouvé son nom?

Luc: «Sunset By Plane» a commencé comme une chanson que j’avais écrite pour mon partenaire à l’époque; J’avais l’habitude de faire de petites boucles à leur envoyer pendant que nous vivions aux extrémités opposées du pays, et j’en ai fait une qui a fini par être mise dans ma chambre dans notre jeu Capsule Silence XXIV. J’ai commencé à jouer avec ça un jour et j’ai commencé une version rapide qui a fini par me sentir très percutante! Le nom était à l’origine «doux coucher de soleil» comme titre rapide, mais comme j’ai commencé à travailler un peu sur les paroles avec la chanteuse de la chanson Caroline Lufkin, il est devenu moins sur la distance et plus sur les efforts personnels et les aspirations attachés à la distance et la vie qui vient en laissant une partie de vous ailleurs. Les couchers de soleil sur ces trajets en avion sont tout aussi importants que les couchers de soleil que vous partagez avec quelqu’un, ne serait-ce que parce qu’ils font tous partie de la même expérience émotionnelle!

Nintendo Life: Qu’est-ce qui vous inspire pour innover constamment?

Luc: Je ne vise jamais à “innover!” Seulement pour en savoir plus sur les choses qui m’excitent, et puis j’essaie juste de faire de l’art qui m’excite!

Nintendo Life: En 2014, Scott Pilgrim vs. the World: The Game a été radié du PSN et du Xbox Live, laissant le jeu indisponible pour quiconque souhaite y jouer aujourd’hui (à moins que vous n’ayez encore un système avec qui le télécharger.) L’épine dorsale de votre musique a été construite autour de l’idée de prendre du matériel physique obsolète et d’en faire quelque chose de nouveau. Donc, avec Scott Pilgrim n’ayant jamais eu droit à une sortie physique, comment vous sentez-vous que c’est en quelque sorte, qu’il a été essuyé de la surface de la terre, jouable uniquement à quelques privilégiés?

Luc: Très triste.

Nintendo Life: Si on vous donnait la possibilité de retravailler une bande originale de jeu vidéo, mais que vous aviez le choix de toute la portée, pour quoi aimeriez-vous écrire?

Peter: J’adorerais vraiment travailler sur un peu plus de musique de jeu. J’aimerais particulièrement faire quelque chose avec une histoire … rien ne me vient à l’esprit maintenant. Je sais qu’Ary veut vraiment être dans le prochain GTA!



Luc: J’aimerais écrire pour un RPG avec une histoire riche et profonde! Ce genre de construction du monde est incroyablement amusant, et créer des environnements avec de la musique est très amusant.

Nintendo Life: Nous vous avons entendu (Pete et Luke en particulier) jouer beaucoup à Smash. Chacun de vous ne peut en choisir qu’un, mais quels sont vos combattants de rêve pour Super Smash Bros.Ultimate?



Peter: Phoenix Wright.

Luc: Réfrigérateur EZ clap <3

Nous remercions Peter et Luke d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. Anamanaguchi est actuellement en tournée pour promouvoir son dernier album [USA], que vous pouvez diffuser sur presque toutes les plates-formes ou acheter une copie physique ici. Assurez-vous de nous dire ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.

.