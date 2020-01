Le hack Super Mario All-Stars utilise de nouveaux sprites fidèles à l’art du jeu original

Super Mario All-Stars est une célèbre collection des jeux NES Super Mario Bros. originaux, sortis pour Super Nintendo et plusieurs années plus tard pour Wii. C’était un moyen pratique de jouer un tas de classiques en un seul endroit – et avec des graphiques mis à jour pour démarrer. Cependant, un fan a réalisé à quel point le pixel art SNES All-Stars n’est pas aussi fidèle à l’art original conçu pour les jeux qu’il pourrait l’être, il se charge donc de créer un hack ROM qui ajoute de nouveaux sprites plus fidèles .

Le localisateur professionnel japonais-anglais Clyde Mandelin a été le premier à repérer ce hack ROM sympa sur Twitter.

Un hack de Mario ROM soigné sur lequel un fan travaille pour correspondre à l’illustration originale https://t.co/N0KBHEZvVO pic.twitter.com/ZfprJQginY

– Mato (@ClydeMandelin) 23 janvier 2020

Le hack Super Mario All-Stars est toujours en développement, vous ne pouvez donc pas encore l’essayer. Mais c’est amusant d’admirer tout le nouveau pixel art que le hacker “pocket” a créé jusqu’à présent pour le jeu. Profitez d’un échantillonnage rapide:

Comme vous pouvez le voir, l’objectif de Pocket n’est pas de rendre toutes les illustrations meilleures qu’elles ne l’étaient auparavant. Il s’agit vraiment de rendre les sprites plus proches de l’art original qui a tout inspiré. C’est un simple travail d’amour.

Seriez-vous intéressé à essayer ce Super Mario All-Stars quand il sera prêt?

