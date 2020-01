Le haut-parleur Bluetooth Jigglypuff aurait été mis au point par Thinkgeek

Comme de nombreux fans d’anime Pokemon se souviennent, Jigglypuff intervient souvent comme une nuisance récurrente et chante Ash et ses amis pour dormir. Eh bien, il semble que vous pourrez bientôt avoir votre propre Jigglypuff intrusif dans la maison bientôt!

Thinkgeek aurait déposé un nouveau haut-parleur Bluetooth auprès de la Federal Communications Commission – un en forme de Pokémon rose! Comme vous pouvez le voir ci-dessus, un prototype semble déjà en préparation. Voici quelques images d’aperçu, révélées par The Verge:

Sur la base d’un manuel dans les documents FCC, les propriétaires pourront se connecter au haut-parleur via Bluetooth 5.0 ou une prise 3,5 mm. Le manuel mentionne également le haut-parleur ayant jusqu’à 1o heures d’autonomie.

Pour l’instant, ni The Pokemon Company ni Thinkgeek n’ont officiellement annoncé le haut-parleur. Cependant, les magasins GameStop et EBGames ont apparemment prévu la sortie de l’appareil en avril 2020. Nous vous informerons si et quand nous en entendrons plus.

