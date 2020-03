Le Japon choisit son personnage et son jeu Final Fantasy préférés

Le diffuseur national japonais NHK a récemment mené des sondages auprès des fans axés sur la longue et très appréciée de Square Enix Final Fantasy séries. L’un a demandé aux participants de nommer leur jeu préféré et a obtenu un total de 468 654 votes, et l’autre leur a demandé de choisir leur personnage Final Fantasy préféré de tous les temps.

Le prix du meilleur jeu est allé au titre PlayStation 2 Final Fantasy X qui a été publié dans une collection deux en un sur Nintendo Switch l’année dernière. Final Fantasy VII suivi en deuxième place, et Final Fantasy VI était en troisième position. Voici la liste complète:

Final Fantasy X (2001)

Final Fantasy VII (1997)

Final Fantasy VI (1994)

Final Fantasy IX (2000)

Final Fantasy XIV (2010 ~)

Final Fantasy V (1992)

Final Fantasy VIII (1999)

Final Fantasy IV (1991)

Final Fantasy XI (2002 ~)

Final Fantasy XV (2016)

Final Fantasy Tactics (1997)

Final Fantasy III (1990)

Crisis Core: Final Fantasy VII (2007)

Final Fantasy XIII (2009)

Final Fantasy XII (2006)

Final Fantasy Type-0 (2011)

Final Fantasy Crystal Chronicles (2003)

Final Fantasy II (1988)

Final Fantasy X-2 (2003)

Mobius Final Fantasy (2015 ~)

Retour de foudre: Final Fantasy XIII (2013)

Final Fantasy Tactics Advance (2003)

Dissidia Final Fantasy (2008)

Final Fantasy (1987)

Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates (2007)

Dissidia 012 Final Fantasy (2011)

Final Fantasy Adventure (1991)

Final Fantasy XIII-2 (2011)

Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time (2009)

Final Fantasy Record Keeper (2014 ~)

Cloud tel qu’il apparaît dans Super Smash Bros.Ultimate

Dans le sondage des personnages, il n’y a pas de prix pour deviner qui était le premier. C’était Cloud Strife de Final Fantasy VII. Il a également été combattant dans le Super Smash Bros. série depuis un certain temps maintenant. Yuna a suivi Cloud en deuxième position et Aerith Gainsborough de Final Fantasy VII a terminé troisième. Plus de personnages comme Tifa Lockhart étaient plus bas dans la liste:

Cloud Strife – Final Fantasy VII

Yuna – Final Fantasy X

Aerith Gainsborough – Final Fantasy VII

Vivi Ornitier – Final Fantasy IX

Zidane Tribal – Final Fantasy IX

Emet-Selch – Final Fantasy XIV

Tidus – Final Fantasy X

Foudre – Final Fantasy XIII

Tifa Lockhart – Final Fantasy VII

Zack Fair – Final Fantasy VII

Sephiroth – Final Fantasy VII

Haurchefant Greystone – Final Fantasy XIV

Noctis Lucis Caelum – Final Fantasy XV

Squall Leonhart – Final Fantasy VIII

Auron – Final Fantasy X

Gilgamesh – Final Fantasy V

Terra Branford – Final Fantasy VI

Kain Highwind – Final Fantasy IV

Celes Chere – Final Fantasy VI

Exarque de cristal – Final Fantasy XIV

Locke Cole – Final Fantasy VI

Vincent Valentine – Final Fantasy VII

Edgar Roni Figaro – Final Fantasy VI

Shantotto – Final Fantasy XI

Bartz Klauser – Final Fantasy V

Laguna Loire – Final Fantasy VIII

Rikku – Final Fantasy X

Ignis Scientia – Final Fantasy XV

Balthier – Final Fantasy XII

Faris Scherwiz – Final Fantasy V

Agrias Oaks – Final Fantasy Tactics

Reno – Final Fantasy VII

Yuffie Kisaragi – Final Fantasy VII

Jecht – Final Fantasy X

Rinoa Heartilly – Final Fantasy VIII

Ramza Beoulve – Final Fantasy Tactics

Rydia (adulte) – Final Fantasy IV

Prompto Argentum – Final Fantasy XV

Galuf Halm Baldesion – Final Fantasy V

Cecil Harvey (Paladin) – Final Fantasy IV

Ombre – Final Fantasy VI

Estinien Wyrmblood – Final Fantasy XIV

Kefka Palazzo – Final Fantasy VI

Setzer Gabbiani – Final Fantasy VI

Grenat Til Alexandros XVII – Final Fantasy IX

Ardbert – Final Fantasy XIV

Kuja – Final Fantasy IX

Hope Estheim – Final Fantasy XIII

Sabin Rene Figaro – Final Fantasy VI

Rouge XIII – Final Fantasy VII

Y’shtola Rhul – Final Fantasy XIV

Beatrix – Final Fantasy IX

Wakka – Final Fantasy X

Golbez – Final Fantasy IV

Eiko Carol – Final Fantasy IX

Cidolfus Orlandeau – Final Fantasy Tactics

Kurasame Susaya – Final Fantasy Type-0

G’raha Tia – Final Fantasy XIV

Cid – Final Fantasy VII

Alisaie Leveilleur – Final Fantasy XIV

Ace – Final Fantasy Type-0

Lulu – Final Fantasy X

Ardyn Izunia – Final Fantasy XV

Lenna Charlotte Tycoon – Final Fantasy V

Alphinaud Leveilleur – Final Fantasy XIV

Ultros – Final Fantasy VI

Edge Geraldine – Final Fantasy IV

Vaan – Final Fantasy XII

Lunafreya Nox Fleuret – Final Fantasy XV

Irvine Kinneas – Final Fantasy VIII

Minwu – Final Fantasy II

Adelbert Steiner – Final Fantasy IX

Selphie Tilmitt – Final Fantasy VIII

Freya Crescent – Final Fantasy IX

Aranea Highwind – Final Fantasy XV

Êtes-vous d’accord avec ces choix? Laissez un commentaire ci-dessous.

