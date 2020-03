Le jean Levi’s inspiré de Super Mario? Est sur le point d’arriver

Les décennies passent et Mario reste le visage le plus représentatif des jeux vidéo dans le monde. Par conséquent, ce personnage, créé par Nintendo, est présent dans divers secteurs qui cherchent à profiter de la grande popularité de cette forme de divertissement aujourd’hui. Il semble que la prochaine échelle pour le cher plombier sera avec la marque de vêtements Levi’s.

Même si cela ne semble pas être le cas, les vêtements que Mario porte, c’est-à-dire ses combinaisons traditionnelles, ont été un sujet de débat au sein de la communauté car il y a ceux qui préfèrent l’abstraction du vêtement qu’il a manipulé dans la plupart de ses livraisons et considèrent qu’il est tombé dans un excès avec le design de Super Smash Bros. Brawl. Eh bien, que vous aimiez ou non le denim que le personnage de Nintendo utilise, sachez que bientôt il pourrait y avoir une ligne de vêtements inspirée de lui car il y a quelques instants, le compte Instagram officiel de la marque Levi’s a publié un teaser qui annonce la collaboration.

Jusqu’à présent, il n’y a pas plus de détails sur cette nouvelle relation entre Super Mario et Levi’s, mais on s’attend à ce que bientôt plus d’informations soient révélées que compte tenu du type d’idée qui se forme et dans le cas d’une ligne de vêtements, l’étendue que vous aurez au niveau du marché.

