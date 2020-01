Le jeu actuel préféré du président de Nintendo est Pokémon Sword / Shield

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a récemment réalisé une interview avec la publication commerciale japonaise Nikkei, et maintenant les détails commencent à paraître en anglais. Selon le japonais Nintendo, un détail en est que les jeux préférés actuels de Furukawa sont Pokémon Sword and Shield sur Nintendo Switch Lite car il aime collectionner tous les Pokémon.

C’est un raisonnement très simple, mais je le comprends. Parfois, les gens veulent juste un jeu avec lequel ils peuvent se détendre et se concentrer sur une seule tâche. Pokémon Sword and Shield sont des aliments réconfortants pour le jeu; ils ne lancent pas vraiment de boules courbes et livrent la marchandise comme prévu. En tant que président de la société de jeux vidéo sans doute la plus importante au monde, Furukawa n’a probablement pas non plus beaucoup de temps libre à consacrer à des jeux avec des mécanismes extrêmement complexes.

Dans des nouvelles connexes, le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a récemment révélé que son jeu vidéo préféré de tous les temps était le classique de l’aventure PC Myst. Et dans d’autres nouvelles connexes, le président à la retraite de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, a récemment révélé que Super Nintendo était en fait sa première console Nintendo, et il a une importante collection de jeux pour elle.

Résonnez-vous avec l’appréciation de Shuntaro Furukawa pour l’épée et le bouclier Pokémon? Dites-nous ce que vous pensez!

[Source]