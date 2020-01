Le jeu Anime Women As Battleships arrive sur PS4 et Steam le mois prochain

Le tireur mobile à défilement latéral Azur Lane est un jeu en 2D sur des navires navals historiques personnifiés comme des personnages animés se battant dans une autre chronologie de la Seconde Guerre mondiale. Son spin-off PS4 et Steam Azure Lane: Crosswave, est un jeu de tir d’action en 3D sur des navires navals historiques personnifiés comme des personnages d’anime. Il sera lancé en Amérique du Nord le 13 février. Je joue.

J’ai essayé un peu le jeu mobile gratuit, créé par les développeurs chinois Shanghai Manjuu et Xiamen Yongshi. C’est un petit jeu de gacha soigné pour iOS et Android, avec beaucoup de pièces à mettre à niveau et expédier des femmes à collectionner. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans la version PlayStation 4 et PC. L’action ressemble à ceci.

Ou ca.

On dirait des escouades de trois navires faisant quelque chose sur l’eau. Le jeu console / PC est développé par Compile Heart au Japon et publié par Idea Factory, connu pour ses RPG anime, ses jeux d’action et de stratégie parfois excentriques, donc j’ai l’impression qu’il y aura beaucoup de caractère et l’étrange embarrassant moment.

Vous pouvez visiter le site officiel pour essayer de donner un sens à tout cela. Ou attendez son lancement le 13 février (20 février en Europe) pour voir ce que les autres joueurs ont à dire sur cette étrange spin-off mobile.

