Le jeu Classic Blade Runner est remasterisé pour les consoles et les PC

Le jeu d’aventure Blade Runner de 1997 n’était pas une simple adaptation du film de Ridley Scott ou du roman original, mais il a été acclamé par la critique pour sa profonde narration et son atmosphère. Plus de deux décennies plus tard, un nouveau public va pouvoir jouer au jeu sur tout, du PC à la Nintendo Switch.

Selon le Hollywood Reporter, Nightdive Studios et Alcon Entertainment s’associent sur un jeu vidéo Blade Runner remasterisé pour Xbox One, PS4, Nintendo Switch et Steam. Bien que le code source d’origine du jeu ait été perdu et que cela aurait pu rendre une nouvelle version impossible, Nightdive a procédé à une ingénierie inverse du code et l’a importé dans son propre moteur. Il pourrait alors arriver à apporter des améliorations à tout, des modèles de personnages à la résolution.

Surnommé Blade Runner: Enhanced Edition, il est conçu pour ressembler à ce dont vous vous souvenez plutôt qu’à quoi il ressemblait réellement. Pour voir par vous-même, la version originale est disponible sur GOG maintenant.

Le timing ne pourrait pas être beaucoup mieux pour un jeu Blade Runner remasterisé. Comme le film original, il se déroule en 2019, bien que la vision de la série sur le “futur” soit considérablement plus sombre et présente des androïdes vivant parmi les humains. Bien sûr, cela pourrait encore être vrai et la population pourrait être dans l’ignorance à ce sujet.

Nightdive Studios utilise son même moteur KEX interne sur les versions remasterisées de Turok et System Shock. Ce dernier jeu pourrait être le seul nouveau projet que les fans de System Shock obtiennent dans un avenir prévisible, car le System Shock 3 prévu aurait été arrêté et ses développeurs ne sont plus employés.

