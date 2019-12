Le jeu d'action d'espionnage sous vide tactique Roombo: First Blood est sorti sur Switch

Samurai Punk a publié aujourd'hui le nouveau titre Switch eShop Roombo: First Blood, un jeu d'action d'espionnage sous vide tactique. Il propose un gameplay furtif descendant et implique «d'être un aspirateur robot et de repousser les cambrioleurs de votre maison».

Voici un aperçu de Roombo: First Blood, accompagné d'une bande-annonce:

Roombo: First Blood est un jeu comique, de haut en bas et d'action furtive sur le fait d'être un robot aspirateur et de repousser les cambrioleurs de votre maison.

Piratez les gadgets de la maison intelligente comme les lumières, les portes et divers appareils pour installer des pièges ou des armes improvisées d'objets autour de la maison. Cachez-vous sous les meubles, tracez votre trajectoire et labourez vos ennemis, renversez-les avec une telle force qu'ils volent, puis grignotez-les lorsqu'ils sont à terre.

Mais assurez-vous de ne pas laisser trop de sang sur le tapis, car vous devrez vous assurer que la maison est propre avant que la famille ne rentre à la maison. Vous seul pouvez sauver Noël et montrer à ces cambrioleurs que la justice craint.

Il s'agit d'un court jeu expérimental comprenant 6 scénarios de difficulté définis en une seule étape et une galerie débloquable d'art conceptuel.

Roombo: First Blood coûte généralement 4,99 $ sur la boutique en ligne Switch. Cependant, il existe une remise de lancement initiale, réduisant le prix à 3,99 $.

Source: Switch eShop

