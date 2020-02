Le jeu d’adresse Arcade Super Korotama sortira sur Switch demain

Catness Game apporte son titre d’arcade Super Korotama à Switch demain, a annoncé le développeur. Il sera vendu numériquement via l’eShop.

Nous avons l’aperçu et la bande-annonce suivants pour le jeu:

Super Korotama est un jeu d’arcade qui émule une machine d’arcade classique de style rétro avec différents panneaux perforés, où l’utilisateur peut déplacer une boule métallique à travers une barre verticale qui peut être soulevée avec les joysticks de la machine. L’objectif principal du jeu est de mettre la balle dans le bon trou tout en évitant le reste des trous.

Super Korotama a plusieurs niveaux et modificateurs qui sont déverrouillés lorsque vous battez tous les niveaux, tels qu’un mode glace, un mode bombe et un mode étourdi. Ils rendront le jeu encore plus compliqué, mais ils vous donneront plus de points pour obtenir un score plus élevé dans le classement mondial.

Le prix de Super Korotama est fixé à 4,99 $.

Source: Catness Game PR

en relation