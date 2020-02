Le jeu Dark Crystal Tactics est une pâle imitation des classiques

Image: En Masse Entertainment

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics ne tient pas la promesse de son matériel source et est une faible imitation des jeux de rôle tactiques de l’ère PlayStation 1 auxquels il tente de revenir. Ce n’est pas terrible, mais c’est décevant.

Révélé à l’E3 de l’année dernière, Age of Resistance Tactics ressemblait à un hommage à des jeux de stratégie bien-aimés comme Final Fantasy Tactics et Tactics Ogre, utilisant des créatures du film de marionnettes Jim Henson de 1982 au lieu de chevaliers et de sorciers. Sorti aujourd’hui sur PC, Switch, PlayStation 4 et Xbox One, il s’agit en fait d’un fac-similé simple d’un RPG tactique rétro. Il ne s’étend pas non plus sur la série de préquilles de Dark Crystal 2019 de Netflix, mais rechaine de manière écrasante la même histoire dans son ensemble.

Le jeu commence avec la race elfe de Gelflings découvrant que leurs suzerains Skeksis ont commencé à utiliser le puissant cristal de vérité pour se régaler de l’essence de leurs sujets, prolongeant ainsi leur propre vie. Votre première tâche consiste à rallier des guerriers Gelfling disparates et à les convaincre de la menace. À partir de là, c’est à vous et à votre résistance nouvellement formée de renverser les Skeksis et d’inverser la corruption du Crystal.

Si tout cela vous semble intéressant, vous devriez vraiment aller voir le spectacle en premier. Ou si vous l’avez déjà vu, essayez de le revoir. Age of Resistance Tactics fournit peu de contexte intéressant ou de construction du monde en dehors de ce qui était déjà vu dans la série Netflix, au moins pendant les trois heures que j’ai passées avec lui jusqu’à présent. Bien que clairement conçu comme un spin-off sous licence destiné à plaire aux fans de la série et de cet univers, il ne manque aucune de la chaleur et de l’étrangeté qui ont rendu le film et la série si intrigants et attachants.

Age of Resistance Tactics réussit mieux comme une série de batailles tactiques qui se déroulent sur des niveaux d’échiquier, mais seulement légèrement. Je me suis retrouvé à apprécier ses premiers niveaux en guidant Rian, Gurjin et le reste de mes amis Gelfling dans le combat. De loin, je marquerais un ennemi pour lui faire subir plus de dégâts, puis je ferais nettoyer mes lames par mes combattants pour augmenter leur attaque. Au fur et à mesure que les côtés entraient en collision, ils recevaient des coups, se concentrant sur un ennemi à la fois jusqu’à ce que finalement le camp adverse soit mis en déroute.

Age of Resistance Tactics cloue la structure de base du RPG tactique, mais la période de lune de miel se dissipe rapidement, et ce qui reste manque de poli ou de profondeur pour mériter de voir la révolution des Gelflings jusqu’à la fin. Il existe un système de travail, mais il atteint au maximum 12 classes, dont trois sont les archétypes extrêmement simples de guerrier, guérisseur et voyou. Les personnages peuvent équiper des capacités de deux classes différentes, mais le mélange et l’appariement ressemblent à un simple problème arithmétique de choix des capacités les plus fortes plutôt qu’à une opportunité d’expérimenter des synergies intéressantes pour créer des approches personnalisées à chaque nouvelle rencontre.

Plonger plus profondément dans le système d’emploi nécessite également beaucoup de mise à niveau. Contrairement à certains jeux tactiques qui accordent des points d’expérience pour chaque action d’un personnage, Age of Resistance Tactics ne vous donne que des points d’expérience pour avoir terminé des batailles entières. Cela rend le broyage extrêmement fastidieux, d’autant plus que seuls quatre ou cinq personnages peuvent être amenés au combat à la fois, selon la mission.

Il y a du matériel à acheter, mais il s’agit surtout de dépenser les perles que vous gagnez au combat pour remplacer des armes et des armures plus anciennes par des trucs plus récents et plus forts qui deviennent disponibles à mesure que vous progressez dans l’histoire. Vous n’achetez rien de tout cela dans les villages ou les villes; au lieu de cela, vous achetez des choses à partir d’un menu de la boutique accessible à partir de la carte principale du monde. C’est l’un des nombreux raccourcis qui rendent le jeu creux.

C’est un problème que The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics partage avec l’autre jeu dérivé sous licence de Netflix, Stranger Things 3: The Game. Les deux sont du même studio et contiennent les graines de meilleurs jeux qui n’ont pas eu le temps ou la portée de devenir des explorations pleinement réalisées des personnages et des mondes aimés sur lesquels ils sont basés. Age of Resistance Tactics pourrait être approprié pour les fans de Dark Crystal et de tactiques RPG, mais je ne peux m’empêcher de penser que cela aurait pu être bien plus.

