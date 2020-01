Le jeu de cartes pour 17 $

Les meilleures offres de jeuLes meilleures offres de jeuLes meilleures offres sur les jeux, les consoles et les accessoires de jeu du Web, mises à jour quotidiennement.

Bloodborne: le jeu de cartes | 17 $ | Amazon

Lorsque le temps à l’extérieur est affreux, il n’y a rien de mieux que de jouer à des jeux de société avec un groupe d’amis et de famille. Bloodborne: The Card Game promet d’être un jeu d’équipe sombre et amusant, et vous pouvez l’ajouter à votre collection pour seulement 17 $ sur Amazon.

Situé dans le monde du jeu vidéo qui partage son nom, 3 à 5 joueurs travaillent en équipe pour survivre aux foules de monstres et de méchants envoyés. Et contrairement aux Settlers of Catan ou Monopoly, vous vous éloignerez probablement sans aucun ego meurtri ou querelle de sang réelle.

