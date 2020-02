Le jeu de développeur Pokémon Freak va déménager dans la même zone que les nouveaux bureaux de Tokyo à Nintendo

Selon un nouveau rapport, le développeur de Pokémon Game Freak rejoindra Nintendo pour s’installer à Kanda-Nishikicho, Chiyoda Ward, Tokyo.

La semaine dernière, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a révélé que la société prévoyait actuellement de regrouper ses quatre bureaux à Tokyo en un seul, probablement un bureau beaucoup plus grand à Kanda-Nishikicho. Furukawa a déclaré que les bureaux séparés actuels sont “peu pratiques en termes d’efficacité opérationnelle”.

Ce dernier rapport de Nikkei (merci, Siliconera), suggère que Game Freak déménagera bientôt de son bureau actuel à Carrot Tower dans cette même zone. Il n’est pas clair si cela signifie que le développeur Pokémon travaillera sous le même toit que Nintendo, ou simplement dans son propre bureau à proximité; de toute façon, c’est un développement intéressant qui pourrait bien avoir été décidé pour améliorer les communications entre les deux.

Game Freak a toujours été et demeure un studio indépendant, bien que la série Pokémon soit détenue par Nintendo. Pokémon est de loin l’IP le plus important et le plus réussi de Game Freak, et avec un succès incroyable Épée et bouclier Pokémon ont vu depuis le lancement sur Nintendo Switch, il ne serait pas surprenant si les deux sociétés voulaient travailler ensemble plus étroitement.

La prochaine version connue de Game Freak est le Pokémon Sword and Shield Expansion Pass pour Nintendo Switch, un package DLC qui fournira de nouveaux contenus pour les jeux récemment sortis.

.