Le jeu de rassemblement est une défense de tour décente basée sur des cartes

Si vous voulez une expérience de jeu vidéo pure Magic: The Gathering, restez avec Arena. La magie de Netmarble: Manastrike, maintenant disponible pour iOS et Android, a deux joueurs qui déposent des créatures et des sorts basés sur des cartes sur un champ de bataille à deux voies afin de détruire les tours de leur adversaire. Je ne l’aime pas, mais je ne le déteste pas.

Appelez-le Tower Defense ou Tower Attack ou tout simplement une stratégie simple, ce genre de jeu mobile compétitif populaire convient parfaitement à Magic. Les joueurs assemblent un petit jeu de cartes, chacune avec une valeur de mana spécifique. Pendant un match, leur compteur de mana se remplit lentement, ce qui leur permet de lancer des créatures et des sorts sur le champ de bataille dès qu’ils ont suffisamment de mana amassé. Les créatures descendent automatiquement sur leur voie, attaquant les ennemis et les fortifications au fur et à mesure. Le but d’un match est d’éliminer la créature de base de l’autre joueur. Épuisez ses points de vie et le jeu vous appartient.

Pour une touche Magic: The Gathering supplémentaire, chaque joueur est représenté par un Planeswalker, de puissants utilisateurs magiques au cœur du savoir magique. Pendant les batailles, ces Planeswalkers peuvent être invoqués plusieurs fois. Ce sont des unités puissantes censées être soutenues par des créatures et des sorts standard basés sur des cartes. Chaque Planeswalker a son propre pouvoir spécial, des choses comme augmenter la puissance d’attaque des unités proches ou infliger une quantité massive de dégâts aux ennemis dans une large zone. Je joue en tant que fougueuse Chandra Nalaar depuis le lancement du jeu hier, gagnant des rangs de compétences avec elle alors que je remporte des victoires.

Le gameplay est assez basique. Les decks de joueurs ne contiennent que sept cartes, il n’y a donc pas beaucoup de place pour la stratégie. J’ai joué quelques dizaines de matchs, et la plupart ont l’impression que mon adversaire et moi lançons des sorts et des créatures au hasard et espère le meilleur. Peut-être que le jeu continue, une méta se forme, mais pour l’instant, cela ressemble à un jeu gratuit pour tous. Cela dit, j’apprécie les matchs rapides de trois minutes du match. Ils sont faciles à serrer dans les petites fissures de ma journée. Je n’ai peut-être pas toujours le temps de faire un tour de Magic: The Gathering Arena, mais je peux le faire.

Magic: Manastrike est un jeu gratuit, et il y a des trucs pour dépenser de l’argent pour rendre l’expérience un peu plus riche. Il y a un “Magic Pass” mensuel qui coûte environ 10 $ de monnaie dans le jeu et propose des skins spéciaux, de nouveaux personnages Planeswalker et des packs de cartes supplémentaires en récompense pour jouer régulièrement au jeu. J’avoue être tenté, mais jusqu’à présent, j’ai réussi à résister à la douce chanson de la sirène des boosters classés, des emojis et des pièces supplémentaires.

J’ai joué à une douzaine de jeux incroyablement similaires à Magic: Manastrike. Ce n’est rien de nouveau dans le jeu mobile. C’est, cependant, une nouvelle façon de jouer à Magic: The Gathering, et j’y suis.

