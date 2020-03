Le jeu de tir de Riot Games pourrait s’appeler Valorant

À la fin de l’année dernière, Riot Games a surpris tous les fans de League of Legends en annonçant que cet univers allait s’étendre à l’aide de nouveaux titres qui exploreraient différents genres. L’un d’eux serait un jeu de tir tactique qui a été révélé sous le nom de “Projet A”. Jusqu’à présent, nous n’en savions rien, mais des détails non officiels sont apparus et nous pouvions déjà voir certains personnages qui y apparaîtront, ainsi que d’autres fonctionnalités.

Ces derniers jours, une image a été diffusée sur Internet qui partageait le compte Twitter ValorantTheGame, précisément ce serait le nom que le jeu aurait, selon les indices. La capture montre l’apparence du menu de sélection des personnages et, pour autant que vous puissiez le voir, le titre en comportera plusieurs qui seront divisés en classes, en plus d’un style artistique marqué similaire à celui de League of Legends.

Bien qu’il semble s’agir d’une première version du titre (en plus d’une version non confirmée par Riot Games), un nombre considérable de personnages peuvent être vus; En fait, si l’image était vraie, cela confirmerait le nom de 3 d’entre eux: Brimstone, Viper et Sage. Ce dernier personnage est même visible au premier plan. À en juger par le matériel, on peut penser que la fille a des pouvoirs télékinésiques, que l’utilisation des orbes sera quelque chose de caractéristique d’elle et qu’elle appartient à la classe Sentinelle, ce qui indique qu’elle sera favorable. Ce qui attire également l’attention, c’est que chaque personnage aura son propre ensemble de compétences qui aideront le joueur dans la bataille, ainsi que ses alliés.

Si vous pensez que c’est un titre avec l’esprit d’Overwatch, nous vous informons qu’en réalité, “Project A” devrait avoir plus d’éléments en commun avec Counter Strike qu’avec le tireur de héros de Blizzard. Nous vous rappelons que, à part cela et les autres détails de l’année dernière, Riot Games a peu partagé, nous vous invitons donc à prendre ces informations et à les capturer avec des réserves.

Nous vous laissons l’image partagée par ValorantTheGame.

La plupart des parties de cette capture d’écran #ProjectA ont été partagées sur différentes pages, voici l’image complète dans la plus haute résolution que nous ayons pu trouver!

L: trois noms de caractères [Brimstone; Sage; Viper], tapez [support; defense; offense?]

B: Chat et avatars

A: Description des capacités de Sage pic.twitter.com/3B24nEZQCC

– ValorantTheGame – #ProjectA News & Leaks (@ValorantTheGame) 27 février 2020

Et vous, que pensez-vous de ce premier regard sur ce que pourrait être le jeu de tir de Riot Games? Vous avez aimé l’art? Êtes-vous intéressé par cette proposition? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous en profitons pour vous rappeler qu’il y a d’autres projets que Riot Games prépare. Aux Game Awards 2019, le nouveau titre CONV / RGENCE a été annoncé et une série animée est même en cours. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à League of Legends si vous visitez cette page.

