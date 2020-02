Le jeu de tir néon-punk inspiré des années 80 Project Downfall prend le Big Indie Pitch PC / C

Nous avons déjà commencé notre saison 2020 avec notre tout premier Big Indie Pitch (édition PC / console) tout neuf et mis à jour de 2020. Cependant, si vous pensiez que nous allions faire une pause après notre spectacle phare, vous ne pourriez pas être plus mal.

En fait, seulement deux jours après Pocket Gamer Connects London 2020, nous étions sur la route d’Amsterdam pour accueillir The Big Indie Pitch à la conférence White Nights Amsterdam. Ce terrain a vu plus de 20 développeurs sur toutes les plateformes prendre la parole, avec le grand prix remporté par le tireur d’aventure néo-punk rétro infusé Project Downfall. Un jeu où chaque décision a des conséquences.

The Big Indie Pitch aux White Nights Amsterdam 20 action

Pour ceux qui ne sont pas au courant, The Big Indie Pitch est un événement régulier organisé par les créateurs de PCGamesInsider.biz. Il donne aux développeurs indépendants la possibilité de présenter leurs jeux aux experts de l’industrie et aux journalistes dans un format de style speed-dating. Les équipes ont la possibilité d’obtenir de précieux commentaires sur leurs jeux, ainsi que de gagner de superbes prix tels que des packages promotionnels et la très convoitée batte de baseball Big Indie Pitch.

Bien sûr, Project Downfall, comme vous le savez déjà, a été le gagnant, mais nous accordons toujours des prix aux trois premiers. Alors lisez la suite pour en savoir plus sur Project Downfall, mais aussi sur nos finalistes.

Notre Big Indie Pitch aux White Nights Amsterdam 20 Gagnant

1ère place – Project Downfall par MGP Studios

Inspiré par les goûts de Falling Down et John Wick, Project Downfall est un voyage hautement stylisé dans le côté sombre de la société. Le jour, vous vivez la vie ordinaire de la classe moyenne. Le 9-5, passer du temps avec votre partenaire et vous détendre dans votre appartement remplit vos journées. Cependant, la nuit, vous essayez de pénétrer dans les ténèbres de la société dans laquelle vous vivez et de rendre une justice dont vous avez tant besoin. C’est du moins ce que vous pensez.

Vous voyez, les choses ne sont pas toujours comme elles semblent dans cette aventure cyberpunk d’inspiration rétro inspirée des années 80, car non seulement chaque décision affectera la direction de votre histoire, et potentiellement même votre chute, mais chaque action unique affectera cela. Des interactions aux micros et même à la façon dont vous ouvrez la porte, chaque action a une conséquence lorsque vous essayez de conserver votre santé mentale et de nettoyer la société.

2e place – WarpThrough par Roofkat Games

Actuellement disponible sur Steam pour PC, mais en regardant une gamme de plates-formes différentes, y compris le Nintendo Switch, WarpThrough est un jeu de plateforme inspiré de l’arcade rapide et frénétique. Celui dans lequel doit utiliser une gamme de compétences de combat différentes afin de trouver le flux et vaincre les ennemis.

Présenté dans un superbe pixel art, WarpThrough propose également une gamme éclectique de personnages adorables et uniques, qui ont tous leurs propres compétences et capacités que les joueurs doivent maîtriser. De plus, le jeu propose également une histoire courte et un gameplay multijoueur engageant. Pour tous les fans de jeux tels que Towerfall et Celeste devraient certainement vérifier celui-ci.

3e place – Kunai par Turtle Blaze

Kunai est un Metroidvania intense et bourré d’action pour PC et Nintendo Switch. Celui dans lequel vous prenez les commandes de Tabby, une tablette qui se trouve également imprégnée de l’âme d’un ancien guerrier et maître du parkour ninja.

En tant que Tabby, vous devez saisir votre fidèle arme Kunai et vous lancer dans une quête pour sauver la planète Terre désormais stérile des vêtements du maléfique A.I. Lemononkus qui a presque anéanti toute vie humaine. Commençant avec rien d’autre que les bases, les joueurs pourront explorer un monde post-apocalyptique rempli de secrets, de routes cachées et de personnages uniques. Ce n’est pas tout, cependant, car vous pourrez également augmenter vos capacités au fur et à mesure de votre progression, offrant aux joueurs un éventail de compétences en constante évolution à utiliser.

