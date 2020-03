Le jeu Demon Slayer pour PS4 est développé par CyberConnect2

La semaine dernière, il a été révélé que deux jeux Demon Slayer, un pour mobile et un pour PS4, étaient en développement. Plus de détails sur ces titres ont été publiés récemment, et Nous avons enfin un aperçu de ce à quoi ressemblera le titre PS4 de cet anime. De même, nous savons déjà quelle étude est à l’origine de cette évolution.

Le jeu PlayStation 4 est nommé d’après Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, nous n’avons toujours pas de traduction pour l’Occident, et est développé par CyberConnect2, le même studio derrière Dragon Ball Z: Kakarot et Naruto: Ultimate Ninja Storm.

Quant au style visuel, comme vous pouvez le voir, il est assez similaire à l’anime. Pour le moment, aucun gameplay n’a été montré, il reste donc plusieurs questions en suspens. Aniplex sera en charge de la publication de ce jeu, ainsi que du titre mobile, avec Ufotable et Shueisha en tant que producteurs des deux expériences.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan arrive sur PS4 en 2021. On ne sait pas encore s’il sera également disponible sur PlayStation 5. En parlant de cet anime, nous vous rappelons que le manga Demon Slayer tant attendu sera enfin disponible au Mexique ce mois-ci.

Via: Gematsu

