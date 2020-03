Le jeu Demon Slayer PS4 présenté dans un nouveau teaser

Le 16 mars, il a été annoncé que Demon Slayer recevrait un jeu mobile battle-royale et un jeu d’action PS4. Le jeu PS4, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan, sera développé par CyberConnect 2, le même studio qui a développé Dragon Ball Z: Kakarot et Naruto: Ultimate Ninja Storm.

Une bande-annonce taquinant les graphiques a été révélée aujourd’hui, et elle semble être à égalité avec les visuels très appréciés de l’anime. Aucun élément de gameplay n’a été vraiment introduit, il reste donc à voir exactement ce que la partie action implique.

Le jeu mobile Battle Royale, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale, a également reçu un premier teaser. C’est un jeu multijoueur où les individus sont séparés en faction Demon Slayer et les démons. Le but est de combattre et de vaincre l’équipe adverse. Les cartes se dérouleront dans le monde de Demon Slayer, et d’après la bande-annonce, il semble que la plupart des principaux démons de la première saison de l’anime Demon Slayer seront jouables.

Aniplex publiera les deux jeux, et Ufotable et Shueisha seront également producteurs sur les deux jeux. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Keppuu Kengeki Royale et Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan devraient sortir au Japon en 2020 et en 2021, respectivement.