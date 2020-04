Le jeu d’horreur cyberpunk Observer aura un remaster pour la prochaine génération

Il semble que l’un des genres les plus exploités pour la prochaine génération sera le cyberpunk, car il est clair que l’avenir plein de technologie et de belles choses n’est pas venu et que nous avons au contraire une réalité criblée de conflits sociaux, politiques et économiques encadrés par les avancées technologiques. divers. C’est pourquoi une proposition aussi intéressante qu’Observer verra le jour dans la nouvelle génération grâce à une remasterisation.

Bloober Team, un studio spécialisé dans les jeux d’horreur à la première personne et les expériences immersives, y compris Layers of Fear et Blair Witch, a révélé que leur titre d’horreur sur le thème du cyberpunk, Observer, sera de retour dans la prochaine génération grâce à un remasterisateur qui est sur développement. Bien que les plates-formes sur lesquelles il sera disponible n’aient pas été révélées, il est prévu que Observer: System Redux fasse ses débuts sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, ainsi que sur PC, comme cela s’est produit dans cette génération avec PS4 et Xbox One. De même, l’étude a noté Ce sera le 16 avril prochain lorsqu’ils dévoileront tous les détails de cette livraison.

Observer nous met dans le rôle du détective Daniel Lazarski, qui appartient à une cellule de police polonaise appelée Observers, qui peut pénétrer dans l’esprit des gens pour pirater des informations sur leurs souvenirs et leurs peurs. En plus de son grand contexte, une Pologne en 2084 qui a connu un effondrement social en raison d’une peste numérique, le jeu a été reconnu pour le travail vocal de Rutger Hauer, qui joue Daniel Lazarski et est connu pour son rôle de Roy Batty, le célèbre réplicant du légendaire film Blade Runner.

