Le jeu d’horreur interdit Le désir de l’obscurité revient à basculer après que le contenu offensant ait été coupé

Jeu d’horreur controversé Désir de ténèbres est configuré pour revenir au Switch eShop cette semaine après avoir été supprimé de la boutique. Cette nouvelle version éditée sera lancée sous le nom Lust for Darkness: Dawn Edition le 20 mars.

Bien qu’il soit disponible sur le magasin européen depuis son lancement avec une classification PEGI 18, Lust for Darkness a été retiré du North American Switch eShop peu après sa sortie pour aller au-delà des classifications de notation acceptées par l’ESRB pour la console. L’éditeur du jeu, SimFabric, a déclaré que “peaufiner un contenu controversé et retravailler les actifs les plus litigieux” lui avait accordé une nouvelle cote ESRB lui permettant de faire son grand retour.

“Lust for Darkness est apparu sur Nintendo Switch l’année dernière et peu de temps après, il a disparu de l’American eShop en raison des préoccupations de l’ESRB. Le jeu s’est avéré trop fort, même pour un public américain mature, obtenant une note post-libération pour adultes uniquement, et par conséquent, étant supprimé de l’eShop local.

Après avoir peaufiné un contenu controversé et retravaillé les actifs les plus controversés, SimFabric est heureux d’annoncer Lust for Darkness: Dawn Edition. Une version spéciale du jeu adaptée à la politique de notation américaine. Lust for Darkness est toujours méchant et plein de tension érotique – le jeu n’a pas perdu son ADN. Il vient d’être retravaillé ici et là, selon les recommandations de l’ESRB, et sera de nouveau distribué aux États-Unis, au Canada et au Mexique. “

Cette nouvelle version, qui atténue “l’utilisation explicite et manifeste de l’imagerie sexuelle”, sera également disponible en Europe où l’édition originale n’a pas été interdite. De cette façon, ces joueurs peuvent choisir la version qu’ils préfèrent expérimenter. Voici une liste des fonctionnalités de la nouvelle édition Dawn:

FONCTIONNALITÉS:

– Design mondial inspiré des œuvres de Lovecraft, Giger & Zdzisław Beksiński, mélangé à la forte ambiance érotique

– Explorer un manoir victorien et le monde mystérieux et dangereux de Lusst’ghaa, avec des créatures mortelles

– Utiliser des portails pour parcourir deux réalités alternatives

– Rechercher des objets cachés pour débloquer des histoires secondaires en savoir plus sur la trame de fond du jeu

– Bande originale d’un compositeur connu (Draco Nared)

– Dawn Edition est livré avec tout ce qui a déjà été publié sur Switch – y compris les mises à jour, les bugs mineurs supplémentaires et les corrections de langue

Nous n’étions pas du tout impressionnés par la version originale lorsque nous l’avons jouée pour révision. Nous vous laisserons un extrait de ce que nous avions à dire:

Il ne faut pas très longtemps à Lust for Darkness pour sur-jouer sa main et révéler à quel genre de jeu d’horreur il s’agit vraiment; pour toute la valeur de choc de voir une créature Giger-esque avec une tête ouvertement phallique ou encore une autre porte en forme d’organes génitaux, vous vous rendez compte que c’est juste cela: une grotesque creuse utilisée pour vous faire grincer des dents.

