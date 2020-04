Le jeu d’horreur Observer arrivera avec plus de contenu d’histoire sur PS5 et Xbox Series X

L’équipe Bloober avait anticipé l’annonce d’un remasterisation d’Observer pour la prochaine génération de consoles. Il y a de bonnes nouvelles pour tous ceux qui se sont enthousiasmés par le teaser passé, car une bande-annonce a été révélée aujourd’hui qui confirme que le nouvel épisode profitera de la nouvelle génération de consoles et proposera un nouveau contenu d’histoire.

Le développeur Bloober Team a partagé une bande-annonce de révélation pour Observer: System Redux, qui sera une version améliorée du titre qui a fait ses débuts sur PlayStation 4, Xbox One et PC en 2017. La meilleure chose, comme nous vous le disons, n’est pas seulement son apparence Les graphismes et le gameplay seront améliorés, mais il comportera également du contenu d’histoire jamais vu auparavant, donc non seulement ce sera une excellente occasion de revivre cette aventure, mais de nouveaux joueurs pourront également découvrir le titre et l’essayer avec des améliorations.

Au cas où vous l’auriez manqué: Observer a présenté Rutger Hauer, un acteur de renom qui avait joué un rôle dans le film cyberpunk classique Blade Runner.

L’équipe Bloober a confirmé qu’Observer: System Redux sera disponible pour les consoles de prochaine génération; c’est-à-dire PlayStation 5 et Xbox Series X. Il n’y avait aucune mention d’un lancement sur PC, car le développeur se concentre sur ces consoles, selon un représentant informé Gematsu, mais “ils auront plus à dire sur d’autres plateformes à une date ultérieure”.

Qu’est-ce que Observer?

Dans le cas où vous êtes l’un des joueurs qui ne connaissent pas Observer, laissez-nous vous dire qu’il représente une réalité dystopique à Cracovie, en Pologne, située en l’an 2084, dans lequel une ère cyberpunk est vécue. Les humains ont pu modifier leur corps, mais ils ont dû faire face à un virus qui en a tué beaucoup, et ils ont également subi le poids d’une guerre qui a réduit la civilisation.

Tout cela a rendu le pays vulnérable, ce qui a conduit les entreprises à prendre le contrôle politique. Dans cette situation, le joueur se met à la place de Daniel Lazarski (joué par Rutger Hauer), un chercheur appartenant au groupe des observateurs, dont les membres peuvent accéder à l’esprit des gens pour modifier leurs souvenirs et leurs peurs, ainsi que pour récupérer des informations.

Bloober Team n’a pas mentionné de date de sortie, mais prévoyait qu’Observer: System Redux arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X au cours de la phase finale de 2020. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Observer en consultant cette page.

