Le jeu d’horreur pointer-cliquer sans fuite se lance le 15 janvier 2020

Vous vous sentez nostalgique de l’ancien temps des aventures effrayantes pointer-cliquer? Eh bien, vous n’aurez pas à attendre beaucoup plus longtemps pour qu’un nouveau type de terreur se glisse sur votre Switch!

Eastasiasoft a révélé que son jeu d’horreur Sans évasion arrivera sur le Switch eShop le 15 janvier 2020. Le jeu voit les joueurs sombrer lentement dans la folie, alors que leur humble maison descend progressivement dans un enfer eldritch dans chaque coin…

Découvrez la bande-annonce du jeu ci-dessous, avec plus de détails:

Sans évasion nous ramène aux aventures graphiques à la première personne du début des années 90, qui s’appuyaient sur des arrière-plans pré-rendus et des vidéos animées pour raconter des histoires interactives. Explorez les confins de votre propre maison tout en basculant entre une existence mondaine et un autre monde horrible. Pouvez-vous échapper au cauchemar et trouver les réponses que vous cherchez?

Par une froide nuit d’hiver, vous rentrez chez vous et remarquez que personne n’est là. Vos parents vous avaient dit qu’ils rendraient visite à vos grands-parents pour le week-end, alors ne vous occupez pas de votre absence et allez vous coucher.

À 2 h 45, votre sommeil est soudainement interrompu par des bruits étranges. Un cambrioleur, peut-être? Vous décidez d’enquêter – seulement pour vous plonger dans un réseau cauchemardesque de pierre, de chair et de flammes.

Sans aucun moyen de revenir à ce que vous pensiez être la réalité, vous devez percer le secret de la transformation de votre maison. Êtes-vous prêt à endurer les horreurs qui vous attendent?

traits

Renouez avec le passé grâce à l’exploration classique pointer-cliquer.

Surmontez des énigmes énigmatiques qui mettront votre esprit à l’épreuve.

Jouez à votre façon avec la prise en charge de la manette de jeu, du clavier et de la souris.

Plongez-vous dans l’atmosphère oppressante de votre maison avec une bande-son atmosphérique.

Contemplez des arrière-plans pré-rendus 1080p – dans votre ancienne maison, qui est devenue un cauchemar infernal.

Découvrez plusieurs fins, secrets et œufs de Pâques.

Affrontez vos amis et les autres avec des classements en ligne.

Débloquez plusieurs succès.

