Le jeu d’horreur taïwanais controversé Devotion sera préservé par Harvard après sa suppression de Steam

Par Emily Gera,

Dimanche 23 février 2020 17:57 GMT

L’Université de Harvard conservera le jeu d’horreur taïwanais controversé Devotion dans le cadre de la collection est-asiatique de sa bibliothèque.

Le développeur Red Candle a fait l’annonce sur Facebook, confirmant que la dévotion sera bel et bien préservée malgré son retrait de Steam suite à son inclusion de l’art se moquant du président chinois Xi Jinping.

“Depuis un an, nous sommes désolés d’avoir inquiété notre communauté”, a écrit le studio dans un article. “Bien que le statut actuel ne soit pas idéal, nous sommes toujours là et que rien n’a changé – nous développons et développerons toujours des jeux avec la même passion.”

“C’est une année difficile pour beaucoup d’entre nous”, poursuivent-ils, “mais nous continuerons, et nous espérons qu’à l’avenir nous pourrons partager plus de travaux avec vous tous.”

Plus tôt cette année, Devotion s’est retrouvé submergé de critiques négatives de joueurs chinois après que du contenu dans le jeu se moquant du président chinois a été repéré – une référence au gagnant de Xi Jinping, le meme Pooh. Le jeu comprenait également un œuf de Pâques qui aurait agi comme un talisman maudissant tout le monde en Chine continentale.

Le développeur du jeu a depuis présenté des excuses, affirmant que les espaces réservés du prototype avaient été laissés par accident dans le jeu.

Devotion est rejoint à la bibliothèque Yanjing de Harvard par un autre jeu du studio, Detention – qui est toujours disponible sur Steam.

