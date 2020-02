Le jeu d’oie sans titre remporte le jeu de l’année aux DICE 2020 Awards, voici tous les gagnants

Du jour au lendemain, le D.I.C.E 2020 Des récompenses (Design Innovate Communicate Entertain) ont eu lieu et certains des meilleurs titres de jeu ont été reconnus pour leurs formidables réalisations au cours de la dernière année.

Prendre le prix le plus précieux de tous – Jeu de l’année – était le seul et unique Jeu d’oie sans titre. Le petit indie honky a volé le cœur de beaucoup l’année dernière à travers son gameplay décalé et son contenu rafraîchissant et innocent, évitant la compétition pour remporter les honneurs.

Plusieurs des meilleures exclusivités de Nintendo sur Switch ont également bien fonctionné, avec le Big N remportant le jeu familial de l’année, le jeu de course de l’année, le jeu de stratégie / simulation de l’année et la réalisation exceptionnelle en animation. Voici la liste complète des gagnants:

Gagnants du prix D.I.C.E 2020 – Liste complète

Jeu de l’année – Jeu d’oie sans titre

Jeu d’action de l’année – Contrôle

Jeu d’aventure de l’année – Star Wars Jedi: Ordre déchu

Jeu familial de l’année – Super Mario Maker 2

Jeu de combat de l’année – Mortal Kombat 11

Jeu de course de l’année – Visite de Mario Kart

Jeu de rôle de l’année – Les mondes extérieurs

Jeu de sport du ouir – FIFA 20

Jeu de stratégie / simulation de l’année – Fire Emblem: Trois maisons

Réalisation technique en réalité immersive – Sang et vérité

Jeu de réalité immersive de l’année – Fouet pistolet

Réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendant – Jeu d’oie sans titre

Jeu portable de l’année – Sayonara Wild Hearts

Jeu en ligne de l’année – Apex Legends

Réalisation exceptionnelle dans la conception de jeux – Baba est toi

Réalisation exceptionnelle dans la direction du jeu – Contrôle

Réalisation exceptionnelle en animation – Luigi’s Mansion 3

Réalisation exceptionnelle en direction artistique – Contrôle

Réalisation exceptionnelle dans le caractère – Jeu d’oie sans titre (The Goose)

Réalisation exceptionnelle en composition musicale originale – Contrôle

Réalisation exceptionnelle en conception audio – Échouement de la mort

Réalisation exceptionnelle dans l’histoire – Disco Elysium

Réalisation technique exceptionnelle – Échouement de la mort

En avez-vous joué beaucoup? Pensez-vous qu’ils sont dignes de gagnants? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires.

