Le jeu en ligne a augmenté pendant l’éventualité d’un coronavirus

Le monde connaît une situation sans précédent au cours des dernières années, car grâce au coronavirus (COVID-19), il est recommandé aux personnes de rester chez elles. Cela a contraint plusieurs pays à suspendre les cours et à voir leurs entreprises promouvoir le travail à domicile. Cela aurait évidemment un impact sur leur façon de se divertir. Étant donné que les jeux vidéo sont de nature sédentaire, il n’était pas difficile de penser que leur utilisation serait améliorée au cours de cette période et un récent rapport indique que c’est l’une des formes de divertissement qui a le plus bénéficié du coronavirus.

Verizon, l’une des sociétés de télécommunications américaines, a partagé un record dans lequel elle se rend compte de l’augmentation intéressante de l’utilisation d’Internet liée aux jeux.

Au cas où vous l’auriez manqué: Steam a battu le record d’utilisateurs simultanés à 2 reprises le week-end dernier.

Les jeux en ligne sont une excellente alternative contre les annulations dues au coronavirus

Selon les informations, cette semaine, il y a eu une augmentation de 75% de l’utilisation d’Internet pour les jeux, qui a connu l’augmentation la plus importante de toutes les catégories liées à l’utilisation d’Internet. Pour vous donner une idée de cette importance, le trafic Web a augmenté de 20%, tandis que la demande de plateformes vidéo n’a augmenté que de 12%. L’utilisation des réseaux sociaux est restée inchangée, ce qui peut être attribué au fait que ce type de communication est omniprésent et peut être utilisé plus spontanément que les jeux vidéo.

«Alors que nous voyons de plus en plus de personnes travaillant à domicile et d’étudiants s’engager dans l’apprentissage en ligne, il est naturel que nous assistions à une augmentation du trafic Web et de l’accès VPN. Et comme de plus en plus d’options de divertissement sont annulées dans les communautés des États-Unis, une augmentation du trafic de vidéos et de jeux en ligne n’est pas surprenante », a déclaré Kyle Malady, directeur des télécommunications chez Verizon.

