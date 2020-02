Le jeu gratuit Warface est apparu par surprise sur le Nintendo eShop!

Si vous êtes un utilisateur de Nintendo Switch et que vous êtes intéressé par des expériences gratuites ou gratuites, mais que vous ne pouvez pas en trouver de nouvelles, nous avons des nouvelles que vous souhaitez entendre, en tant que jeu de tir à la première personne récemment apparu par surprise sur le Nintendo eShop. développé par une division de la société créative de Crysis.

Nous parlons de Warface, un titre FPS qui est apparu pour la première fois sur PC, en 2013, et que quelques années plus tard, en 2018, il est arrivé sur PlayStation 4 et Xbox One. Le développement a été pris en charge par Crytek Kiev, tandis que la distribution est en charge de My.Games. Les fabricants de jeux sont devenus indépendants et ont formé Blackwood Games, qui travaillent actuellement pour soutenir le jeu. Selon Eurogamer, c’est le premier titre sur Nintendo Switch qui tourne grâce au CryEngine.

Comme les autres éditions actuellement disponibles, la Nintendo Switch est gratuite et prend en charge le mode portable et de bureau de Nintendo Switch. Il fournira également un support pour HD Rumble, chat vocal et gyroscope, qui vous permettra de viser en déplaçant la console. Un autre détail que vous devez prendre en compte est qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir un abonnement à Nintendo Switch Online pour profiter des modes en ligne.

Ce jeu propose des modes joueur contre environnement (PvE) et joueur contre joueur (PvP), tels que Match à mort par équipe, Plantez la bombe, Storm et même une Battle Royale. Vous pouvez choisir parmi les 5 classes Medic, Rifleman, Sed, Engineer et Sniper.

Ce que vous devez savoir, c’est que le titre est apparu par surprise dans le Nintendo eShop, mais uniquement en Australie. Cependant, ne vous découragez pas, il est prévu que bientôt le titre sera également disponible dans le monde entier, selon GameSpot, nous vous recommandons donc d’être au courant de ce jeu.

Nous vous laissons avec une remorque à voir en action.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Allez-vous l’essayer? Connaissiez-vous déjà cette livraison FPS? Dites-le nous dans les commentaires.

Warface est maintenant disponible gratuitement sur PlayStation 4, Xbox One, PC et maintenant sur Nintendo Switch en Australie. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

