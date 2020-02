Le jeu Knights of the Zodiac pour mobiles est déjà au Mexique!

Les Chevaliers du Zodiaque continuent et continueront de déplacer une légion de fans qui transcendent les générations et sont intéressés par les propositions qui découlent de la franchise. Eh bien, le secteur des jeux vidéo fait de même depuis des années et bien qu’il n’y ait pas de grand titre, il y a des livraisons qui ont été bien reçues. A cette occasion, le jeu mobile est celui sélectionné pour recevoir les SOLDATS BRILLANTS SAINT SEIYA.

Comme promis, aujourd’hui 27 février, les appareils iOS et Android peuvent désormais télécharger SAINT SEIYA SHINING SOLDIERS, titre de combat au tour par tour et système de progression de type RPG qui vous permet de sélectionner les gentlemen les plus représentatifs de la franchise pour former une équipe et procéder au duel. Comme prévu, il y a aussi une composante stratégique et vous devez analyser les caractéristiques de chaque gentleman pour choisir la combinaison qui répond le mieux à la proposition du rival.

D’autre part, et participant au service des fans qui est attendu dans ce type de jeux, Bandai Namco a intégré un système de missions par chapitres où l’on peut mener les batailles d’anime les plus mémorables.

Comme vous le savez, la société japonaise a tenu une pré-inscription et le résultat était si bon que les débuts de SAINT SEIYA SHINING SOLDIERS sont accompagnés de quelques récompenses telles que Galactic Stones pour 10 invocations et une campagne exclusive Aioros de Sagitario. De plus, les débuts du jeu des Chevaliers du Zodiaque pour iOS et Android marquent le début de leurs événements et à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 9 mars, les joueurs pourront participer à l’invocation Seiya du Sagittaire, tandis que l’invocation de célébration par le le lancement est déjà actif à partir d’aujourd’hui jusqu’au 16 mars.

