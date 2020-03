Le jeu mexicain 9 Years of Shadows a atteint son objectif de financement!

Comme nous l’avons mentionné dans les notes précédentes, ainsi que dans les récentes émissions LEVEL UP, le développeur Halberd Studios a lancé sa campagne de financement sur Kickstarter pour 9 Years of Shadows il y a quelques jours. Eh bien, si vous êtes un adepte de ce projet, nous avons de bonnes nouvelles pour vous, car le jeu a déjà levé l’argent nécessaire pour devenir une réalité.

La campagne a été très bien accueillie par les joueurs, car elle a réussi à capter l’attention et en un peu moins de 5 jours, elle a atteint son premier objectif. Dans l’après-midi du samedi 28 mars, la campagne Kickstarter a dépassé 380 000 $ MXN (16 245 $ USD), ce qui a marqué le premier objectif de financement. Cela signifie que le jeu sera une réalité et qu’il arrivera sur Nintendo Switch et PC (Steam).

«Nous avons osé nous lancer dans un rêve. Ils nous ont aidés à construire le bateau. Nous ne pouvons décrire à quel point nous vous sommes reconnaissants, nos sponsors. Au nom de nous tous à Halberd Studios, nous promettons que nous mettrons nos cœurs et nos esprits à créer un produit digne de votre imagination », a déclaré Halberd Studios sur Twitter après avoir atteint l’objectif.

Il est important de dire que même si vous avez dépassé l’objectif de financement, vous pouvez toujours contribuer à la campagne et débloquer plus de fonctionnalités, telles que des séquences plus animées, un designer et artiste supplémentaire, et plus de pistes composées par Michiru Yamane et Manami Matsumae. La campagne continuera de bénéficier d’un soutien jusqu’au 23 avril, il est donc encore temps d’atteindre divers objectifs.

Qu’est-ce que 9 ans d’ombres?

Pour le moment, il s’agit d’un projet de jeu vidéo du studio mexicain Halberd Studios. Ce titre promet d’être un jeu d’aventure 2D mettant l’accent sur la narration, l’exploration et le combat, et des références au gameplay de Castlevania, Mega Man Zero, Super Metroid et Demon’s Crest peuvent être identifiées.

«Dans un pays où une malédiction sombre a consumé toutes les couleurs, un orphelinat abandonné cache un sombre secret. Après 9 ans de vie dans l’ombre, un brave guerrier se lèvera: l’Europe. Une jeune fille de bataille a eu l’expérience de porter le destin du monde sur ses épaules. Équipée d’un peu plus que les souvenirs de ses parents, sa tâche est ardue: s’aventurer dans les souvenirs de l’orphelinat pour vaincre la malédiction qui tourmente les gens et rétablir la paix sur terre », indique la description du jeu.

9 ans de Shadow a une fenêtre de lancement provisoire pour décembre 2021. Comme vous pouvez le voir, l’attente pourrait être un peu longue, mais la bonne nouvelle est que Halberd Studios a déjà le soutien nécessaire pour y arriver. Nous vous laissons avec une bande annonce pour le match.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Suivez-vous de près le développement de ce projet? Vous avez déjà contribué à la campagne Kickstarter? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que nous continuerons à couvrir le développement de ce jeu, alors restez à l’écoute pour LEVEL UP pour savoir quand de nouveaux objectifs sont dépassés.

