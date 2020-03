Le jeu vidéo en Espagne croît à un rythme de deux chiffres après avoir facturé plus de 800 millions en 2018

Le secteur national prévoit de dépasser le chiffre de 1 000 millions de revenus cette année selon le Livre blanc sur le développement espagnol.

Association espagnole des entreprises produisant et développant des jeux vidéo et des logiciels de divertissement,DEV, offre une année de plus un aperçu complet de l’industrie à l’échelle nationale avec la publication de son Livre blanc, qui se trouve à813 millions d’eurosle chiffre d’affaires du secteur en 2018, 14% de plus par rapport aux données de 2017, donnant de l’emploi, cette année-là, à plus de 6900 personnes.

DEV s’attend à ce que le secteur continue de croître à un taux annuel de 10,7% jusqu’en 2022, dépassant 1 000 millions d’euros de revenus cette année et atteignant1223 millions en 2022. Cette augmentation se traduira également par plus d’emplois, à un taux de 12,2% par cours, pour atteindre11000 emplois directs en 2022. Cette augmentation, ajoute le rapport, est menée par les grandes entreprises.

En ce sens, 46% du chiffre d’affaires provient des entreprises de plus de 50 salariés, suivi des entreprises de 11 à 50 salariés à 31%, donc seulement 23% des revenus du secteur en Espagne proviennent de petites entités . Pour les communautés autonomes, en revanche,53% des revenus provenaient de la Catalogne.

Le Livre blanc met également un accent particulier surexportateur réussi du secteur, puisque 65% des revenus proviennent du marché international.

La grande majorité des développeurs espagnols lancent leurs jeux sur SteamLes personnes intéressées par le Livre blanc sur le développement espagnol des jeux vidéo peuvent consulter un résumé à partir du lien suivant, découvrant des données très curieuses telles que le83% des études utilisentSteam, bien que Epic Games Store éclate dans le futur, ou que l’unité, de loin, est lemoteur graphique préférépar les créateurs du pays.

Enfin, le DEV rappelle dans un rapport que l’industrie espagnole du développement et de la production de jeux vidéo estencore loin de prendre la place qui lui revientdans le classement international par la taille de son marché.

Pour ce faire, depuis l’association qu’ils lancent10 suggestions au gouvernement espagnolqui permettent de promouvoir le secteur au niveau national, comme la mise en place d’une incitation fiscale, la conception d’un schéma de réinvestissement pour les multinationales, la promotion de la présence des femmes, la continuité des programmes d’aide, la réorganisation d’une entreprise sans activité économique, l’amélioration des mécanismes pour accéder aux déductions fiscales pour les activités de R&D, professionnaliser et internationaliser les petites entreprises, promouvoir la création d’emplois, attirer les éditeurs et les investisseurs en Espagne et concentrer la présence du jeu vidéo espagnol sur le marché chinois.

