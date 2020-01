Le jeu Zelda-lite Knightin ‘+ arrive sur Switch en février

Knightin ’+ est un jeu Zelda-lite mettant en vedette le courageux Sir Lootalot dans sa quête pour conquérir chaque donjon et tuer tous les monstres à sa manière. Selon la Nintendo japonaise, l’éditeur Ratalaika Games vient de dévoiler son intention de proposer le jeu sur les consoles du monde entier. Knightin ’+ sortira sur le Switch eShop le mois prochain, ainsi que sur Xbox One, PlayStation 4 et, fait intéressant, la PlayStation Vita. Comme vous n’avez probablement jamais entendu parler de ce titre d’aventure auparavant, consultez le gameplay ci-dessous, gracieuseté d’Alpha Beta Gamer, et découvrez en quoi consiste le jeu.

Comme le dit le titre de la vidéo, Knightin ’+ semble être un charmant jeu de pixels pour tous ceux qui recherchent une action Zelda-lite pixélisée. Une musique assez entraînante et de simples défis dans les donjons font que le jeu ressemble à un moment décontracté et agréable, parfait pour passer quelques heures d’exploration à l’ancienne et d’explorer des donjons. Cela ne cherche en aucun cas à réinventer la roue – au-delà de tous les tarifs de donjon standard, la chose la plus intéressante dans la vidéo ci-dessus est probablement le code QR à 10:16. Si vous le scannez, vous verrez un schéma de mouvement secret tracée et vous constaterez que les développeurs ont retiré une page du livre de Fès.

Êtes-vous intéressé à ramasser Knightin ’+ lors de son entrée sur Switch en février? Cela ressemble-t-il à quelque chose que vous aimeriez? Faites le nous savoir dans les commentaires!