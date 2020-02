Le joueur de Fist Of The North Star atterrit à la dernière seconde

Le championnat annuel Hokuto no Ken du Japon le week-end dernier a été riche en moments incroyables, mais un match s’est démarqué grâce au succès du coup d’envoi du vainqueur alors que le chronomètre a atteint zéro.

Hokuto no Ken, également connu sous le nom de Fist of the North Star en dehors du Japon, est un jeu de combat idiot et idiot. Le jeu de haut niveau s’articule souvent autour de deux concepts clés: les combos infinis et les attaques instantanées. De nombreux combos infinis du jeu dribblent littéralement le personnage malheureux pris en eux comme un ballon de basket. Et contrairement à d’autres jeux, où les éliminations instantanées sont hautement situationnelles, Hokuto no Ken peut être ajouté à des combos réguliers pour des victoires faciles.

Beaucoup de matchs à Seikimatsu Butoukai, l’événement national Hokuto no Ken qui se tient au Japon chaque année, ont été décidés par l’une ou les deux techniques. Moments sauvages et showboating sont absolument le nom du jeu quand il s’agit de Hokuto no Ken, surtout quand quelqu’un monte un retour incroyable.

Lors d’un match de tournoi entre des équipes dont les noms se traduisaient approximativement par «Soft Deadly Weapon» et «25 Yen Per Hit», l’ancre de l’ancien était sur le point de réaliser un exploit monumental. Ce joueur, Shiraueno, était la seule chose qui empêchait l’élimination de Soft Weapon et semblait faire du bon travail pour garder leurs espoirs en vie. Cela dit, il était définitivement au-dessus de son poids: Jagi, son principal, est largement considéré comme le pire personnage du jeu. Le Shiru de 25 yens par coup, en revanche, utilisait Toki, l’opposé polaire de Jagi sur la liste des niveaux acceptés.

Pourtant, Shiraueno a tenu le coup. Il a fait bon usage des outils limités de Jagi et a semblé avoir son adversaire reculé dans un coin. Cette opportunité de renverser le classement de puissance s’est immédiatement effacée lorsque Shiru a attrapé Shiraueno au milieu de l’écran après un backdash aérien errant. Avec très peu de temps, Toki de Shiru s’est lancé dans sa longue animation de mise à mort instantanée, finissant à peine avant que le chronomètre de ronde n’atteigne zéro. Le corps froissé de Jagi représentait parfaitement la défaite de Shiraueno.

C’était tout ce que Shiraueno pouvait faire pour demander pardon à ses coéquipiers pendant que l’autre équipe célébrait à travers la scène. C’est Hokuto no Ken pour vous.

