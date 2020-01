Le joueur de Mario Kart 8 remporte le bris d’égalité avec la dernière seconde coquille verte de l’embrayage

Capture d’écran: Nintendo (Mario Kart 8 Deluxe)

Samedi soir, le streamer Twitch et le joueur compétitif de Mario Kart 8 Knives_x ont terminé son bris d’égalité pour entrer en demi-finale lors d’un tournoi de Las Vegas de la meilleure façon possible: en écrasant son adversaire avec une coquille verte à quelques centimètres seulement avant qu’il ne soit sur le point de franchir l’arrivée ligne.

“911 je viens de mario kart assassiné un ENFANT”, a-t-elle plaisanté dans un tweet qui est devenu viral au cours du week-end montrant le moment ultra embrayage. “CECI MÉRITE IDK DU TEMPS DE PRISON.”

Le gamin, qui passe par Tacocat, a été classé deux places plus haut lors du tournoi hebdomadaire du samedi soir Speedway organisé à l’HyperX Esports Arena. Mais il a fini par suivre Knives_x pendant la majeure partie du match, son Dry Bowser incapable de rattraper son crapaud. Puis il a trouvé un champignon dans le dernier bloc d’objets avant la fin de la course et a réussi à l’utiliser au bon moment dans le dernier virage en fer à cheval de la toute petite piste de Baby Park pour tirer devant.

Knives_x était prêt avec le dernier de son pack de trois coques vertes, tirant juste au moment où Tacocat sortait du côté droit de son écran pour reprendre la première place dans les finitions de bris d’égalité les plus spectaculaires imaginables. La course était également à 200 cm3, le mode le plus rapide de Mario Kart 8, ce qui le rend encore plus impressionnant. Une version ralentie de la vidéo montre exactement comment tout s’est déroulé en détail:

“J’étais en combat ou en fuite à ce moment, donc je pense que tout était dû à un réflexe”, a déclaré Knives_x à Kotaku via Twitter Direct Message. «Au moment où j’ai franchi la ligne d’arrivée, j’ai regardé le [technical official] derrière moi pour confirmer si cela s’est vraiment passé. “

Les demi-finales de Saturday Night Speedway se disputent sur deux Grands Prix de 10 joueurs, et Knives_x a fini 16e au classement général sur 60 joueurs présents, ce qui s’est avéré être aussi son meilleur résultat à ce jour.

Le tournoi complet est disponible pour regarder sur Twitch.

