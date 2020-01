Le joueur de Minecraft se fait électrocuter à chaque fois qu’il subit des dégâts

Félicitations, Dream et GeorgeNotFound. Vous avez trouvé la pire façon de jouer à Minecraft.

Depuis un certain temps, Dream, un Minecraft YouTuber et son copain GeorgeNotFound travaillent sur un moyen d’attacher un collier de chien électrifié à un bras humain, puis de le fixer via une carte Arduino afin que chaque fois qu’un joueur subisse des dégâts dans le jeu, ils sont choqués.

(Premièrement, pourquoi feriez-vous cela? Et deuxièmement, merde, vous pouvez réellement acheter des colliers de chien électrifiés?)

Mais ils l’ont fait, avec GeorgeNotFound la sélection chanceuse / malchanceuse de porter l’engin lors d’une récente session. Cela commence lentement, mais à la fin – où il subit des dégâts de chute successifs – cela devient assez rude.

