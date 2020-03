Le joueur de Pokémon GO ignore le verrouillage du coronavirus en Italie et dit à la police “Je dois chasser le Pokémon”

Pokémon GO peut être une merveilleuse façon de passer le temps, mais il y a certainement un temps et un lieu.

L’Italie est actuellement en détention suite à un grand nombre de cas de coronavirus signalés dans le pays, et ce depuis le 9 mars. À l’heure actuelle, on a dit aux gens de rester chez eux à moins qu’ils ne fassent des courses essentielles comme aller chercher de la nourriture, des médicaments ou aller travailler, les autorités patrouillant dans les rues pour s’assurer que les citoyens restent à l’intérieur.

Un homme de 31 ans a été arrêté à l’extérieur avec sa fille et arrêté par des policiers dans la rue. L’homme pensait que jouer à Pokémon GO était une raison valable pour sortir pendant le verrouillage; leggo.it rapporte que, interrogé, l’homme a dit: “Je dois chasser le Pokémon.” La police l’aurait accusé de ses actes, se joignant à plus de 43 000 autres personnes à travers le pays qui ont été sanctionnées de la même manière.

Soit dit en passant, le développeur du jeu Niantic a introduit de nouvelles mesures pour aider les joueurs qui sont coincés dans l’isolement, leur permettant de profiter du jeu sans avoir à sortir comme d’habitude. Inutile de dire que jouer à Pokémon GO ne fera probablement pas l’affaire de votre autorité locale si vous êtes dans une situation similaire, il pourrait donc être sage de rester en sécurité et de profiter du jeu à l’intérieur pour le moment.

.