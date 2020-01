Le joueur de Red Dead kidnappe des shérifs et les tire dans de beaux endroits

Red Dead est le genre de jeu où, après un certain temps, vous devez apprendre à vous amuser, ce qui peut parfois impliquer de visiter certains des endroits les plus époustouflants du jeu et de prendre des photos. Et parfois, en cours de route, kidnapper les shérifs du jeu puis les battre en duel.

C’est ce que fait Alex Tanaka, pimentant de jolies photos de montagnes et de paysages avec des plans au ralenti d’hommes tirés au visage. Ce n’est pas un travail honnête, mais c’est un beau travail, que je vais apprécier ici.

Voici le shérif Malloy:

Shérif Jones:

Shérif Thomas:

Chef de police Saint Denis Lambert:

Sam Freeman:

Le chef de la police de Blackwater Dunbar:

Et enfin, le shérif Farley:

PRIME: Voici à nouveau le shérif Freeman, mais cette fois dans les rues d’Armadillo:

