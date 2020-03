Le joueur grimpe au sommet de la citadelle dans la zone de demi-vie: Alyx Promo

Image: Half-Life: AlyxSteamedSteamedSteamed est dédié à toutes les choses dans et autour du service de jeu PC de Valve.

La sortie de Half-Life: Alyx est un événement historique pour deux raisons. Tout d’abord et de toute évidence, c’est un nouveau jeu Half-Life après 13 ans de silence radio étrange. Deuxièmement, c’est un excellent exemple de culture du jeu qui mange sa propre queue, car maintenant les joueurs cassent les jeux avant même qu’ils ne soient dehors.

Certes, Valve demandait en quelque sorte cela. Dans le cadre de la sortie de Half-Life: Alyx le 23 mars, Valve a publié une poignée d’environnements du jeu en tant qu’espaces «home» de Steam VR. Ce sont des zones virtuelles dans lesquelles les utilisateurs peuvent se retrouver entre le lancement de jeux VR à part entière. Ils sont destinés à évoquer l’atmosphère et à rendre la transition entre les jeux plus naturelle qu’une série de menus stériles. CSGO YouTuber 3kliksphilip a décidé de pousser le nouvel espace d’accueil de City 17 à ses limites, en sortant complètement de l’espace de jeu prévu.

Il a utilisé un programme appelé Open VR, qui lui a permis de se libérer des limites que Valve avait mises en place en se tirant lentement et soigneusement dans les airs avec ses propres bras. Son objectif? Atteindre la Citadelle, le centre imposant de la ville 17 à partir de laquelle le cartel totalitaire gouverne la terre.

Au fur et à mesure que 3kliksphilip s’éloignait de plus en plus de la zone de refroidissement désignée City 17, l’environnement devenait nettement moins détaillé, ce qui est à prévoir dans un jeu relativement linéaire rempli de zones que personne n’est censé voir réellement. Puis il a atteint la Citadelle, et il a commencé à grimper. Et grimper et grimper et grimper. Cela a produit des effets secondaires étranges, comme rendre tout transparent – les mains dans le jeu de 3kliksphilip incluses – transparent.

En fin de compte, il est monté si haut que la ville 17 était à peine visible en dessous de lui, et la Citadelle s’est transformée en une ligne brumeuse parmi les nuages. Lorsque 3kliksphilip a décidé qu’il en avait assez, il a essayé de se téléporter sur le sol, mais le jeu très confus a refusé sa demande. Il était saisi d’une peur froide.

“À mon horreur, je ne pouvais plus me téléporter”, a-t-il déclaré dans sa vidéo. «J’étais allé trop loin. Je suis allé au menu, mais je n’ai rien vu. J’étais piégé. “

Heureusement pour 3kliksphilip, les jeux vidéo ne sont pas réels.

“Ensuite, je me suis souvenu que j’étais en VR et j’ai retiré le casque”, a-t-il déclaré.

Histoires recommandées

.